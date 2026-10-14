Это моя ответственность, – Зеленский ответил, собирается ли он в отставку

Владимир Зеленский отверг намерение уйти в отставку во время войны. Он подчеркнул, что никто не имеет права избирать президента Украины вместо украинского народа.

В беседе с Пирсом Морганом президент Украины Зеленский объяснил, что мешает проведению выборов в Украине.

Зеленский о выборах

Зеленский отметил, что президентские выборы должны были состояться в 2024 году, однако из-за военного положения и боевых действий миллионы людей покинули страну или воюют на фронте. Поэтому он опроверг возможность проведения выборов, на которых настаивает президент США Дональд Трамп.

Ни Трамп, ни Маск, никто в мире не может избирать президента Украины. Это может сделать только народ Украины,

– подчеркнул украинский лидер.

Также он выразил уверенность в отношении следующего руководства страны в случае перемен.

Если меня отстранят, я уверен, что мой преемник – мужчина или женщина – будет защищать нашу страну, ведь это наш дом,

– отметил Зеленский

Причиной стремления отдельных сил заменить руководство государства он назвал непоколебимую позицию в отношении суверенитета. "Некоторые влиятельные лица хотят меня сменить, потому что я никогда не признаю украинскую землю российской", – подчеркнул президент.

Напомним, 10 октября Дональд Трамп заявил, что Украине пора выбрать нового президента для подписания соглашения с Россией. В ответ Владимир Зеленский подчеркнул, что право выбирать власть принадлежит исключительно украинскому народу.

В то же время президент Украины заявил о готовность провести голосование в случае прекращения российских обстрелов как минимум на 60 дней. Это предложение было отклонено в Кремле.