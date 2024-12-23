Не только Лукашенко: в Беларуси появился список кандидатов на должность президента

В Беларуси уже 30 лет не меняется президент, однако выборы там проводят регулярно. В частности, появился список кандидатов.

В Беларуси обнародовали список кандидатов в президенты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на белорусские медиа.

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Несколько стран не признают результаты

Выборы президента Беларуси запланированы на 26 января 2025 года. Правительства нескольких западных стран уже заявили, что не признают результаты этих выборов.

Этот процесс будет происходить в условиях политического кризиса, масштабных репрессий. Международные организации считают, что эти выборы являются несвободными и недемократическими.

В Беларуси не осталось официально зарегистрированных оппозиционных партий и независимых общественных организаций. Правозащитники обращают внимание на имитацию конкуренции.

В прошлый раз выборы президента в Беларуси состоялись в 2020 году и после объявления официальных результатов страну охватили протесты. Основной целью было проведение честных выборов с правдивым подсчетом голосов, а также отставка Лукашенко.

Однако протесты подавили и они не имели успеха, несмотря на масштабность акций.