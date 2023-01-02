Хочет прекращения войны: президент Бразилии встретился с представительницами Украины и России

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва 31 декабря в преддверии своей инаугурации встретился с представительницами России и Украины. Он призвал прекратить войну, развязанную страной-террористкой.

Лула принял присягу на следующий день. Он встретился со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко и вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко отдельно.

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Лула встретился с представительницами России и Украины

Матвиенко и Свириденко находились в Бразилии, чтобы представлять свои страны по инаугурации Лулы. Они встретились с новоизбранным президентом и будущим министром иностранных дел Мауро Виейрой.

По словам Лулы, он сказал российской представительнице, что Бразилия желает "мира и того, чтобы стороны нашли общий язык для прекращения конфликта", начавшегося, когда Москва ввела войска в Украину 24 февраля. В свою очередь представительница Украины привезла бразильскому президенту доклад о ситуации в стране.

В Бразилии у нас есть традиция защищать целостность наций, и мы собираемся говорить со всеми, с кем только возможно, ради мира,

– заметил Лула.

В декабре он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой являлись бразильско-российские отношения.

Ожидается, что Лула посетит США, Китай и Аргентину в начале своего срока. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут посетить его в Бразилии уже в январе.

Инаугурация президента Бразилии: видео

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Лула 1 января принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии. Его инаугурация проходила в условиях усиленных мер безопасности.

Некоторые из сторонников его оппонента заявили, что выборы были сфальсифицированы. Они призывали к военному перевороту, чтобы не допустить возвращения Лулы к власти в атмосфере вандализма и насилия.

Накануне полиция задержала мужчину, пытавшегося попасть на инаугурацию новоизбранного президента. Его арестовали за изготовление бомбы, обнаруженной в грузовике с авиационным топливом на въезде в аэропорт Бразилиа.

Задержанный признался, что пытался посеять хаос, чтобы спровоцировать военное вмешательство. По информации СМИ, у него также был нож.