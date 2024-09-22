Партия Шольца или "друзья Путина": кто лидирует на земельных выборах в Бранденбурге
Источник:Spiegel
В начале сентября ультраправые сенсационно выиграли земельные выборы в Тюрингии и получили второе место в Саксонии. В Бранденбурге партии Шольца удалось удержать лидерство.
"Альтернатива для Германии" активно выступает против помощи Украине и является откровенно пророссийской. 1 сентября она стала первой ультраправой партией, которая выиграла земельные выборы в Германии со времен Второй мировой войны.
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Выборы в Брандербурге
Согласно прогнозам телеканалов ARD и ZDF, Социал-демократическая партия Германии с незначительным преимуществом выиграет на местных выборах в федеральной земле Бранденбург.
Справка: Бранденбург – земля Федеративной Республики Германия. Расположена в восточной части страны. Столица – город Потсдам.
Так, партия Шольца получает от 31 до 32 процентов, опережая ультраправую "Альтернативу для Германии", которая имеет 29 – 30 процентов поддержки. Далее 12 процентов голосов получил "Альянс Сары Вагенкнехт", 11, 5 – 12 процентов – "Христианско-демократический союз, Зеленые имеют 4,5 – 5 процентов голосов.
Председатель СДПГ в Бранденбурге и действующий земельный премьер Дитмар Войдке, который имеет высокий личный рейтинг, пригрозил уйти в отставку, если его партия проиграет "Альтернативе для Германии."
К слову, недавно Олаф Шольц представил свой мирный план по завершению войны в Украине.