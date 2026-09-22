Партия "Христианско-демократический союз", возглавляемая Фридрихом Мерцем, неожиданно потерпела поражение на выборах в региональный парламент земли Мекленбург – Передняя Померания. Это неприятная ситуация для канцлера Германии. Сейчас ему важно избежать одного сценария.

Об этом 24 Канал рассказал политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. СМИ сообщали, что Мерц не собирается уходить в отставку. Хотя подобные случаи уже бывали.

Представляет ли это угрозу для Украины?

Как подчеркнул Джигун, после ряда поражений на местном уровне европейские правительства обычно либо пересматривают политическую программу и курс, либо меняют своего лидера.

На самом деле Фридрих Мерц – опытный специалист в области экономической политики. Его нельзя назвать "худшим канцлером". В то же время в странах набирает обороты более общая проблема – распространение антиевропейских нарративов и спрос на "простые решения".

Сейчас для Мерца важно, даже если он сам не удержится на посту канцлера, добиться того, чтобы не было досрочных выборов в парламент Германии. По плану, они должны состояться в 2029 году,

– отметил политолог.

Что свидетельствует о поражении партии Мерца на региональных выборах в Германии: смотрите видео 24 Канала

"Альтернатива для Германии", которая является абсолютно популистской силой, к тому времени продемонстрирует свою неспособность нормально управлять на региональном уровне. Это должно привести к падению их рейтингов в масштабах всей страны и поможет умеренным силам сохранить власть.

Добавим, что победу в Мекленбурге-Передней Померании одержала именно "Альтернатива для Германии", которая открыто критикует помощь Украине. Представители этой политической силы симпатизируют России. СМИ сообщали, что руководство партии даже готовит переговоры с Кремлем о возобновлении поставок российского газа.