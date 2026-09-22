Про це 24 Каналу розповів політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. ЗМІ повідомляли, що Мерц не збирається йти у відставку. Хоча такі випадки вже бували.

Чи загрожує це Україні?

Як наголосив Джигун, після низки поразок на місцевому рівні європейські уряди зазвичай або переглядають політичну програму та курс, або змінюють свого лідера.

Насправді Фрідріх Мерц є досвідченим фахівцем в економічній політиці. Його не можна назвати "найгіршим канцлером". Водночас в країнах набирає обертів ширша проблема – поширення антиєвропейських наративів і попит на "прості рішення".

Зараз Мерцу важливо, навіть якщо він сам не втримається на посаді канцлера, домогтися того, аби не було дострокових виборів до парламенту Німеччини. За планом, вони мають відбутися у 2029 році,

– зазначив політолог.

Про що свідчать поразка партії Мерца на регіональних виборах у Німеччині: дивіться відео 24 Каналу

"Альтернатива для Німеччини", яка є абсолютно популістичною силою, до того часу продемонструє свою нездатність нормально керувати на регіональному рівні. Це має призвести до падіння їхніх рейтингів у масштабах всієї країни й допоможе поміркованим силам зберегти владу.

Додамо, перемогу в Мекленбурзі – Передній Померанії здобула саме "Альтернатива для Німеччини", яка відкрито критикує допомогу Україні. Представники цієї політичної сили є прихильними до Росії. ЗМІ повідомляли, керівництво партії навіть готує переговори з Кремлем щодо відновлення постачання російського газу.