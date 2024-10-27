Далее все будет зависеть от возможностей оппозиционных партий и насколько правящая партия сможет им противостоять с помощью силовых структур. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что пророссийская партия негативно повлияет на Украину из-за нескольких аспектов.

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Четкая ставка правящей партии и влияние выборов на Украину

Политолог рассказал, что митинги и протесты в Грузии четко понятны. Не могло быть другой реакции, когда правящая партия за 4 часа до конца выборов объявляет, что она победила, а на митингах до голосования говорит, что запретит оппозиционные партии чуть ли не через день после выборов.

Именно поэтому, по мнению Рейтеровича, Грузию будет ожидать гражданское противостояние. Уже все увидели фальсификации и манипуляции на видео, которые, кстати, происходили в специфическом регионе страны, где подавляющее большинство граждан поддерживают оппозицию

С большой вероятностью "Грузинская мечта" вцепится во власть. Сначала будет история с подсчетом, они будут "лепить" ту цифру, которая им нужна. Вряд ли слепят цифру конституционного большинства, но около этого могут себе нарисовать,

– отметил политолог.

Далее все будет зависеть от возможностей оппозиции защитить результат, если он действительно будет таким, который дает преимущество именно им, и возможности власти, в свою очередь, вывести силовые структуры для того, чтобы как-то подавить протесты.

Важно! ЦИК Грузии уже обнародовала предварительные результаты. Так, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на парламентских выборах с 54,273% голосов, тогда как оппозиционные партии получили значительно меньше. В то же время оппозиция Грузии отказалась признать результаты парламентских выборов, обвиняя правящую партию "Грузинская мечта" в фальсификации.

Ситуация действительно может быть сложной, ведь правящая партия от власти отказываться не собирается. Они могут привлечь все силы, что сохранить, вероятно, нарисованный результат.

При том, им все равно какие санкции или ограничения будут против них введены. Они ("Грузинская мечта" – 24 Канал) сделали четкую ставку, а именно пророссийскую ставку, за которую они будут биться до конца,

– подчеркнул Рейтерович.

Выборы в Грузии, по словам политолога, будут иметь опосредованное или даже прямое влияние на Украину.

Если побеждает оппозиция, понятно. для нашей страны это будет лучше, ведь эта партия не будет торговаться с Россией. Заявления и определенные шаги реинтеграционного плана пойдут Украине на пользу. Важная деталь – это отвлечет внимание страны-агрессора, которая думала, что она уже восстановила свой контроль в Грузии.

Если же победит правящая партия, это крайне негативно повлияет на российско-украинскую войну. Тогда Россия не будет думать даже о минимальных ресурсах, которые она будет тратить на Грузию, сможет еще больше нарастить товарооборот, в том числе товаров двойного назначения. Кроме того, Россия будет использовать Грузию для дискредитации европейских ценностей и принципов.

Нынешняя власть Грузии как и не отказывается от европейской интеграции, но делают все для того, чтобы она была остановлена по инициативной именно ЕС, который не может вести переговоры со страной, которой безразлично на их ценности. Затем грузинская власть это исказит и скажет, что "мы хотим, а они нас не берут, этот проект мертворожденный",

– добавил Рейтерович.

Он добавил, что не будет удивительным, если "Грузинская мечта" останется еще на 4 года, то можно будет увидеть страну на каком-то саммите БРИКС

К слову, в Тбилиси 20 октября организовали масштабную акцию "Грузия выбирает Евросоюз". Целью проведения акции называют подтверждение европейского выбора грузин. В то же время члены правительства выразили недовольство, делая гомофобные заявления и утверждая, что марш организовал "Тбилиси Прайд".