Далі все залежатиме від можливостей опозиційних партій та наскільки правляча партія зможе їм протистояти за допомогою силових структур. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що проросійська партія негативно вплине на Україну через кілька аспектів.

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Чітка ставка правлячої партії та вплив виборів на Україну

Політолог розповів, що мітинги та протести в Грузії чітко зрозумілі. Не могло бути іншої реакції, коли провладна партія за 4 години до кінця виборів оголошує, що вона перемогла, а на мітингах до голосування говорить, що заборонить опозиційні партії ледь не через день після виборів.

Саме тому, на думку Рейтеровича, Грузію буде очікувати громадянське протистояння. Вже всі побачили фальсифікації та маніпуляції на відео, які, до речі, відбувались в специфічному регіоні країни, де переважна більшість громадян підтримують опозицію

З великою ймовірністю "Грузинська мрія" вчепиться у владу. Спершу буде історія з підрахунком, вони будуть "ліпити" ту цифру, яка їм потрібна. Навряд чи зліплять цифру конституційної більшості, але близько цього можуть собі намалювати,

– зазначив політолог.

Далі все буде залежати від можливостей опозиції захистити результат, якщо він справді буде таким, який дає перевагу саме їм, та можливості влади, в свою чергу, вивести силові структури для того, щоб якось придушити протести.

Важливо! ЦВК Грузії вже оприлюднила попередні результати. Так, правляча партія "Грузинська мрія" лідирує на парламентських виборах з 54,273% голосів, тоді як опозиційні партії отримали значно менше. Водночас опозиція Грузії відмовилася визнати результати парламентських виборів, звинувачуючи провладну партію "Грузинська мрія" у фальсифікації.

Ситуація справді може бути складною, адже правляча партія від влади відмовлятись не збирається. Вони можуть залучити усі сили, що зберегти, ймовірно, намальований результат.

При тому, їм все одно які санкції чи обмеження будуть проти них введенні. Вони ("Грузинська мрія" – 24 Канал) зробили чітку ставку, а саме проросійську ставку, за яку вони будуть битись до кінця,

– наголосив Рейтерович.

Вибори в Грузії, за словами політолога, матимуть опосередкований або ж навіть прямий вплив на Україну.

Якщо перемагає опозиція, зрозуміло. для нашої країни це буде краще, адже ця партія не буде торгуватись з Росією. Заяви та певні кроки реінтеграційного плану підуть Україні на користь. Важлива деталь – це відверне увагу країни-агресорки, яка думала, що вона вже відновила свій контроль в Грузії.

Якщо ж переможе правляча партія, це вкрай негативно вплине на російсько-українську війну. Тоді Росія не буде думати навіть про мінімальні ресурси, які вона буде витрачати на Грузію, зможе ще більше наростити товарообіг, в тому числі товарів подвійного призначення. Крім того, Росія буде використовувати Грузію для дискредитацій європейських цінностей та принципів.

Нинішня влада Грузії наче і не відмовляється від європейської інтеграції, але роблять все для того, щоб вона була зупинена за ініціативною саме ЄС, який не може вести перемовини з країною, якій байдуже на їхні цінності. Потім грузинська влада це викривить і скаже, що "ми хочемо, а вони нас не беруть, цей проєкт мертвонароджений",

– додав Рейтерович.

Він додав, що не буде дивним, якщо "Грузинська мрія" залишиться ще на 4 роки, то можна буде побачити країну на якомусь саміті БРІКС

До слова, у Тбілісі 20 жовтня організували масштабну акцію "Грузія обирає Євросоюз". Метою проведення акції називають підтвердження європейського вибору грузинів. Водночас члени уряду висловили невдоволення, роблячи гомофобні заяви та стверджуючи, що марш організував "Тбілісі Прайд".