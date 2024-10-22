Заяву Іванішвілі, що він виголосив за 4 дні до виборів, повідомляє "Ехо Кавказа". Він закликав голосувати за "Грузинську мрію", яка заборонами сформує для себе нову опозицію.

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В чому полягає план "Грузинської мрії"

Іванішвілі закликав громадян голосувати за "Грузинську мрію" на виборах 26 жовтня. Він обіцяє, що після заборони нинішніх опозиційних сил в країні виникне нова опозиція, чого він дуже чекає.

Щойно ця сила відсунеться, у "Грузинської мрії" з'явиться безліч опонентів, і я чекаю цього дня. Це буде найщасливіший день, коли у людей буде можливість вибрати між хорошим і найкращим,

– заявив Іванішвілі під час інтерв'ю телеканалу "Імеді".

Він також вибачився перед громадянами Грузії за те, що наразі їхній єдиний вибір – це "Грузинська мрія".

У вас буде вибір після цього – не "Грузинська мрія", а щось подібне і краще. Опозиції буде стільки, скільки ми хочемо,

– каже Іванішвілі.

Крім цього, мільярдер різко висловився щодо експрем'єра Георгія Гахарії, погрожуючи передати його та членів його команди до суду.

Цей безсовісний (Гахарія) і ті, хто стоять поруч із ним, їх доведеться, звичайно, судити. Звичайно, ми доведемо все чорним по білому – що він робив, для чого він робив,

– заявив політик.

Нагадаємо, у ЄС різко розкритикували плани "Мрії" заборонити всі опозиційні партії. Такий курс Грузії фактично зупинить процес її вступу до Союзу.