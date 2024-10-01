Про це заявила Саломе Зурабішвілі. Вона заявила, що в Грузії постійно відбувається тиск на суспільство.

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Президентка Грузії висловилася щодо політики власної країни

Слова Зурабішвілі стосувалися ситуації, коли грузинському уряду закидають відкат демократії в країні.

Ми спостерігаємо гібридну війну, пропаганду, тиск страхом. Було ухвалено російський закон, який набув чинності. Це спроба тиску на громадянське суспільство, все визначать вибори, на виборах народ має висловити свою волю і перемогти загрози,

– зазначила вона.

Зурабішвілі також висловилася щодо спроб РФ вплинути на політичну ситуацію в Грузії.

"Стратегія, яку Росія використовує в Грузії, – це присутність довірених осіб. "Грузинська мрія" насправді є довіреною особою Росії в Грузії", – підкреслила вона.

Нагадаємо, що парламент Грузії остаточно ухвалив закон про "іноагентів" попри вето президентки.