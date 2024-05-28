Під час голосування також відбувалися протести. А коли члени парламенту пішли із зали, люди кричали їм "Раби!" Захід попереджав: якщо закон набуде чинності, Грузія не зможе вступити в Євросоюз.

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Як голосували депутати

Саломе Зурабішвілі виклала свої мотивовані зауваження та наклала вето на документ. Але парламентарі подолали вето і цим остаточно затвердили закон про іноагентів.

66 депутатів проголосували проти вмотивованих зауважень Зурабішвілі, за подолання її вето виступило ще більше – 84 депутати. Проти були тільки 4 людини.

Закон все одно підпишуть, навіть якщо президентка проти

Тепер протягом трьох днів закон мають передати президенту Грузії – так сказано в конституції країни. Саломе Зурабішвілі може підписати та опублікувати документ у 5-денний термін.

Та якщо вона відмовиться підписати закон, його підпише інша людина – глава парламенту Шалва Папуашвілі. Він підпише та опублікує закон про іноагентів. Тож документ можуть опубліковати вже на початку червня, а до серпня завершаться всі процедури.

Що передбачає закон

За попередньою інформацією, вже із серпня ЗМІ та недержавні організації, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Будинок юстиції внести заяву про реєстрацію як організації, котра переслідує інтереси іноземної сили. Інакше на них буде накладено штрафи. Щоб виявити організацій, які "переслідують інтереси іноземної сили", та перевірити виконання вимог закону, Міністерство юстиції у будь-який час може провести моніторинг, а уповноважений чиновник – отримати необхідну інформацію, зокрема персональні дані,

– пояснює "Ехо Кавказу".

Зрозуміло, що "іноагентом" у Грузії можна буде оголосити будь-кого. І максимально ускладнити життя цій людині чи організації, що є дуже зручним у боротьбі проти опозиції.

Під час одного з численних читань закону в парламенті депутати навіть билися, але це не допомогло.

