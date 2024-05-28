Что известно об этом

Парламент Грузии не учел мотивированные замечания Саломе Зурабишвили, преодолев вето президента и окончательно утвердив закон об "иноагентах".

Против мотивированных замечаний президента проголосовали 66 депутатов; за преодоление вето президента проголосовали 84 депутата, против – 4.

Согласно Конституции Грузии, теперь закон в трехдневный срок передается президенту Грузии. Саломи Зурабишвили в 5-дневный срок может подписать и опубликовать его. Если она откажется от подписания, закон в 5-дневный срок подпишет и опубликует председатель парламента – Шалва Папуашвили.