Оппозиция в Грузии не признает результаты выборов и созывает акции протеста

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись выборы в парламент. На них правящая "Грузинская мечта" соревновалась с оппозиционными партиями.

Вечером Центральная избирательная комиссия Грузии объявила предварительные результаты после подсчета 70 процентов голосов. Почти 53 процентов поддержки получила правящая "Грузинская мечта". Более 35 процентов суммарно получили оппозиционеры. Несколько партий не преодолели барьер в 5 процентов.

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Оппозиция собирается на протест

Вскоре после заявления ЦИК партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единство – Национальное движение" сообщила, что не признает результатов парламентских выборов.

"Коалиция за перемены" также присоединилась к протесту. Ее лидер обвинил "Грузинскую мечту" в осуществлении конституционного переворота. Впоследствии с подобной позицией выступила и коалиция "Сильная Грузия".

Оппозиционеры уже анонсировали акции протестов.

Председатель партии "Единство – Национальное движение" Тина Бокучава во время своего выступления отметила, что грузинская ЦИК "выполнила грязный заказ" "Грузинской мечты". Политик отметила, что "Иванишвили украл у грузинского народа европейское будущее".

Мы будем бороться, как никогда ранее, за возвращение европейского будущего нашей страны,

– сказала Бокучава.

Важно: По предварительным данным, "Грузинская мечта" может получить около 88 мандатов в парламенте, а оппозиция – 62. Для утверждения правительства нужно 76 голосов.

Напомним, что лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили ранее говорил о планах запретить оппозиционные партии в случае, если "Грузинской мечте" удастся получить конституционное большинство в парламенте.