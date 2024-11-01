Ее лидер Бидзину Иванишвили только отдаляет Грузию от настоящей мечты и углубляет сотрудничество с Россией. Как рассказал 24 Каналу экс-советник Бидзину Иванишвили, грузинский политолог Гиа Хухашвили, что нынешняя судебная система не сможет установить истину в этих вопросах.

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Как можно установить результаты выборов

Независимых институтов в Грузии практически не осталось, особенно если говорим о судах. Власть узурпирована, а над всеми сферами жизни людей установлен контроль.

Сейчас прокуратура начала превентивное расследование по требованию оппозиции. Ее представители хотели проведения независимого аудита, а также расследования с привлечением западных специалистов. Хотя следственные действия начались, но доверия к ним очень мало.

Единственное, что они сделали – это вызвали на допрос президента страны. Она заявила о системных фальсификациях. Дело шито белыми нитками. Но сейчас нам нужно действовать,

– подчеркнул Гиа Хухашвили.

Он добавил, что Запад должен присоединиться к этому делу, только так можно будет достичь результата. Европейские лидеры должны четко продемонстрировать, что не планируют сотрудничать с грузинской властью. В таком случае система, которая в большинстве является прозападной, поймет, что Бидзину Иванишвили их обманывал.

Тогда система перейдет в состояние громкого или тихого саботажа. В свою очередь это грозит власти непреодолимыми проблемами. Все серьезные изменения во власти происходили из-за расшатывания самой системы, на которую опираются авторитарные режимы. Так было и во время правления Михеила Саакашвили.

Напомним, что после выборов в Грузии вспыхнули протесты. Люди вышли на улицы, а оппозиция не признала результаты выборов. Еще во время их проведения фиксировали нарушения, драки, вбрасывания бюллетеней.