Выборы президента в Хорватии: есть два фаворита

В Хорватии проходят выборы президента. Вероятно, окончательное решение станет известным только после второго тура, который должен состояться в январе.

В Хорватии 29 декабря выбирают президента. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Vienna.at.

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Шансы имеют два кандидата

Всего участие принимают 8 кандидатов, однако шансы выйти во второй тур имеют только двое. В частности, действующий президент Зоран Миланович, который считается фаворитом, и кандидат от консервативной правящей партии HDZ Драган Приморац.

В отличие от предыдущих выборов 5 лет назад, когда борьба оставалась напряженной до самого конца, по состоянию на сегодня выборы кажутся предсказуемыми. Любой результат, кроме победы Милановича, будет неожиданностью. Действующий президент является фаворитом как в первом туре, так и во втором.

Второй тур, вероятно, будет нужен, ведь ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства в первом. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 19:00 по местному времени.

Второй тур запланирован на 12 января.