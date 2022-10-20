Мелони после слов Берлускони заявила, что Италия не будет слабым звеном ЕС и НАТО

Джорджа Мелони заявила, что позиция Италии при ее председательстве будет четкой. И что страна никогда не будет "слабым звеном" в западном альянсе против российского вторжения в Украину.

Лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони, которая, как ожидается, станет премьер-министром итальянского правительства в ближайшие несколько дней, обещает поддерживать политику Запада в отношении Украины.

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Мелони пообещала, что Италия не будет ненадежной нацией

В заявлении, которое Мелони сделала вечером 19 октября, она пообещала, что у ее правительства будет "четкая, однозначная линия внешней политики" и она будет требовать "ясности" от всех министров по этому вопросу.

Италия полностью и с гордо поднятой головой является частью Европы и НАТО. Тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не может быть частью правительства – даже если это означает отказ от формирования правительства,

– сказала Джорджа Мелони.

Она добавила, что ее команда не допустит, чтобы Италия была слабым звеном на Западе.

С нами в правительстве Италия никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной нацией, столь любимой нашими многочисленными недоброжелателями,

– сказала она.

Другой кандидат на пост премьера заявил, что в войне виновата Украина

На днях лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони подверг критике Владимира Зеленского, заявив, что Украина виновна в полномасштабной войне с Россией. Он заявил, что Украина якобы обстреливала Донбасс с 2014 года, а Путин только хотел, чтобы Украиной руководили "порядочные и здравомыслящие" политики.

Также Берлускони подверг критике лидеров Европы и США и подчеркнул, что они не являются лидерами, в отличие от него. Также Берлускони призывает их к "сильному вмешательству" в войну в Украине.

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