Решающая битва за Молдову: как Россия хочет захватить власть после выборов и при чем здесь Украина

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20 октября в Молдове пройдут определяющие президентские выборы и конституционный референдум по евроинтеграции страны. 24 Канал рассказывает о политической ситуации в Молдове, оценивает перспективы кандидатов и рассказывает о коварных планах России (а куда же без нее).

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Выборы президента Молдовы: какие есть кандидаты и будет ли 2 тур

На высший пост в Молдове претендуют 11 кандидатов. Фавориткой считается действующий лидер государства Майя Санду. Социология и опросы дают ей 27% голосов.

Фаворитами второго эшелона являются бывший мэр города Бельцы и бывший фигурант розыска Интерпола Ренато Усатый (12,7%), а также бывший генеральный прокурор Александр Стояногло (11%).

Усатый представляет "Нашу партию", а Стояногло выдвинули социалисты (те самые, что их лидером является друг Путина бывший президент Молдовы Игорь Додон).



Ренато Усатый (слева) и Александр Стояногло / Коллаж NewTV.md

Кроме того, участие в выборах принимают еще много "бывших". В частности, бывший премьер-министр страны Василе Тарлев, бывшая глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах, экс-премьер Ион Кику, бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновски, бывший министр внутренних дел Андрей Нэстасе, бывший министр спорта Октавиан Цику. Также есть среди кандидатов и "действующие". Это прокурор Виктория Фуртуне и журналистка Наталья Морарь.

Выборы, напомним, состоятся 20 октября и даже побочный анализ раскладов предвещает непременный второй тур. Гарантированное место в нем будет иметь Майя Санду, а второе, вероятно, разыграют господа Усатый и Стояногло.

Почему оба соперники Санду – это пророссийские "троянские кони"

Интересно, что оба кандидата – московские "троянские кони". Но если Стояногло этого факта вообще не скрывает, то Усатый действует более осторожно, призывая к нейтральности Молдовы, балансированию между ЕС и Россией и осознанию "особых потребностей" последней.

Обратите внимание! Господин Усатый является участником не только выборов президента Молдовы, он также был участником и выборов президента Украины 2019 года. Тогда его "откопали" украинские "Плюсы", чтобы господин Ренато рассказывал о "преступной власти" президента Порошенко и его связи с тогдашним главным молдавским олигархом Владом Плахотнюком.



Усатый очень старался и наговорил такого (например, обвинил Порошенко в убийстве родного брата), что если бы у медиа-менеджеров была совесть, им бы должно было быть стыдно.

Именно Ренато Усатый (за ним стоит одиозный олигарх Илон Шор, но о нем позже) является наиболее опасным соперником для проевропейской Санду, ведь опасность России граждане Молдовы хорошо поняли, потому что имеют под боком у себя большую войну и регулярно видят и слышат в своем небе российско-иранские "шахеды". А иллюзия многовекторности (или по-простому схема "и нашим, и вашим") до сих пор греет душу многим жителям страны.

Почему референдум важнее выборов

Учитывая это, конституционный референдум, который должен закрепить необратимый путь в ЕС в основном законе государства (сейчас социология прогнозирует результат 56/34 в пользу Европы), кажется даже важнее выборов президента, ведь на многие годы закрепляет единый политический курс страны.

Это хорошо понимают как в Кишиневе, так и в Брюсселе и в Москве. В Кремле сейчас активно создаются молдавские псевдогосударственные структуры в изгнании. Там даже есть свой кандидат – блок "Победа" во главе с социалистом Василе Болей, на недавний съезд этой политсилы, который проходил в Москве, россияне легко потратили 5 миллионов евро.

Также российские спецслужбы активно вербуют граждан Молдовы для массовых фальсификаций и гибридных операций. Молдавские спецслужбы, к счастью, также не отдыхают. 4 октября власти страны сообщили о задержании группы из 20 человек, которые планировали захват административных зданий и массовые беспорядки.

Видимо, никто уже не удивился, когда выяснилось, что задержанных молдавской полицией молодчиков готовили на полигоне под Москвой, где учили, как организовать протесты в Кишиневе, дестабилизировать ситуацию на акциях протеста.



Также диверсантам выдали деньги и телефоны для связи – все как в Крыму или в Харькове, Донецке и Одессе в 2014-м.

Кроме того, недавно была разоблачена пророссийская группа, планировавшая массовые подкупы избирателей в Молдове. По оценкам полиции Молдовы, только в сентябре 2024 года Россия потратила на подкуп избирателей 15 миллионов евро.

Руководитель полиции страны Виорел Чернаутеану говорит о почти 130 тысячах подкупленных россиянами граждан.

Спецслужбы перекрыли значительную часть каналов, которыми Россия завозит деньги в Молдову для проведения своих гибридных операций, поэтому московиты даже прибегают к все более хитрым схемам.

В частности, используют тот факт, что сотни тысяч молдаван сейчас находятся за рубежом как трудовые мигранты, а потому российские спецслужбы маскируют под переводы гастарбайтеров.

Как видим, Россия не жалеет денег и готова вбросить десятки миллионов евро, что для бедной маленькой страны является космическими суммами.

Гагаузия – очаг "русского мира" в Молдове

Важным эпицентром применения российской силы является молдавская автономия Гагаузия. Она сравнительно небольшая – менее 150 тысяч населения, но для 3-миллионной Молдовы это значительный фактор. Кроме того, сейчас Россия активно раскручивает Гагаузию, как новый очаг сепаратизма.

Справочно! Гагаузы – тюркоязычный народ, который стал жертвой тотальной русификации и сейчас активно "любит" Россию и очень боится гипотетического объединения Молдовы с Румынией. Россия делает вид, что отвечает взаимностью и всячески "подсвечивает" гагаузов и их политических лидеров и активно "вбрасывает" языковые вопросы и всеми силами пытается поссорить Кишинев и Комрат (столица автономии).

Главное действующее лицо (то есть кошельком) здесь – молдавский олигарх Илан Шор. Когда-то он вывел из молдавских банков 1 миллиард евро, а сейчас вместе со своей женой Сарой (это бывшая звезда российской попсы 2000-х Жасмин) скрывается в России. В Молдове на него заведено немало уголовных дел, а в Израиле после наложенных ЕС и США санкций ему также стало не слишком комфортно, поэтому пришлось бежать в Россию. Платой за убежище стала роль агента влияния.



"Жасмин" и олигарх Шор / Фото Global Look Press

Обратите внимание! Другой молдавский олигарх Влад Плахотнюк (от него в выборах участвует господин Кику) поступил куда умнее – он не стал связываться с Москвой и сейчас спокойно отдыхает в Таиланде.

Сначала Илана Шора использовали как таран: ему создали собственную партию и она во главе с ним пыталась прийти к власти, но после того, как этот план был раскрыт, Шору (точнее россиянам) пришлось изменить тактику и обратить внимание на Гагаузию. Там быстро провели рокировку – вместо Ирины Влах новым башканом (главой национальной автономии) стала никому не известная бывшая банковская операционистка Евгения Гуцул.

Она для этой должности никакой квалификации не имела и даже не могла связно публично выступать, тем не менее российские пропагандисты начали ее активно раскручивать. Ей даже устроили встречу с Путиным, а поздравление диктатора с днем рождения от имени Гуцул стало топ-темой российских СМИ.



Гуцул и Путин / Фото из телеграма российского агента

Замысел россиян понятен: в случае победы европейского выбора на референдуме иметь анклав несогласных с ним и создать условия для очередного "Путин введи войска" с перспективой провозглашения какой-то "ГНР" и братания еще с одним пророссийским анклавом – Приднестровьем (которое на выборах и референдуме не голосует).

А дальше – использование обеих мятежных территорий как базы для свержения проевропейской власти в Кишиневе и "триумфальное" возвращение московских изгнанников (то ли самого Шора, то ли кого-то из "Победы"), а также разворот обратно в российское стойло (как максимум) и блокирование европейского пути.

Получится ли у России план подчинения Молдовы

Наиболее экстремальные прогнозы точно не оправдаются, потому что сейчас Россия благодаря Украине и дронам "Малюк" потеряла свои позиции в Черном море, а значит – не сможет задействовать прямой силовой вариант с воздушного или морского десанта в Молдове.

Вряд ли Россия решится обстреливать Молдову с помощью ракет и "Шахедов" – этому помешают Украина и Румыния (та хоть и передала нам свои "Петриоты", однако имеет еще немало других средств).

Остаются только гибридные схемы и деньги. С этим сейчас борются спецслужбы Молдовы и имеют определенные успехи. Правда, действуют довольно осторожно, однако в ситуации, когда враг наглеет и уже не прячется, должны становиться более решительными.

Возможно и новое российское вмешательство путем попытки государственного переворота и неизбежные массовые беспорядки, потому что 5 тысяч евро (такса для молдавских "титушек" – это всегда 5 тысяч евро) заставит Молдову показать, что ради будущего своей страны ее власть готова рисковать и действовать радикально.

Примеры этому уже есть. Недавно спецслужбы Молдовы и Украины провели совместную операцию по задержанию московского агента "политтехнолога" Дмитрия Чистилина. Сейчас он уже дает показания СБУ. При этом потенциал сотрудничества Украины и Молдовы значительно больше и точно не ограничивается совместными операциями СБУ и Службы информации и безопасности Республики Молдова. Но для этого нужна политическая воля.

Почему Украина заинтересована в европейском выборе Молдовы

Для Украины важность выборов в Молдове трудно переоценить. Кишинев доказал, что является надежным партнером Киева и несмотря на конституционную нейтральность является нашим союзником, а президент Санду является большим другом Украины.

Благодаря Молдове мы значительно расширили наши логистические возможности. Молдова также выступает посредником для сближения Киева и Бухареста, а Румыния выступает как лоббист интеграции в ЕС и НАТО.



Майя Санду и Владимир Зеленский / Фото ОП

Все это играет в пользу Украины и ослабляет Россию. И очень злит. Она постоянно должна держать в голове возможность совместной полицейской операции Молдовы и Украины по ликвидации пророссийского анклава в Приднестровье и восстановлению там конституционного строя. Эта операция вполне логична, а потому неизбежна.

Риск потери позиций подталкивает Москву к радикальным действиям. И это уже прямое доказательство того, что Россия никогда не ограничится только захватом Украины, а будет претендовать дальше на Молдову, а после нее и на другие государства. Именно об этом постоянно говорит Президент Украины Зеленский, а также его коллеги из Польши и стран Балтии. Именно это наконец поняли в ЕС и когда-то должны понять в США. Поэтому это еще один (и очень весомый) аргумент в пользу того, что Украина должна победить.

Россия идет ва-банк

Что касается России, то для нее наступает просто "огненная пора", ведь выборы в странах, которые она до сих пор упорно считала зонами собственного влияния, не ограничиваются самой Молдовой.

Уже 26 октября пройдут парламентские выборы в Грузии, где россияне сделали ставку на "Грузинскую мечту" местного олигарха Бидзины Иванишвили.

Кроме того, сейчас Россия активно "раскачивает" Армению, власти которой попытались развернуть страну от России в сторону Европы. Там в качестве российских спойлеров выступают представители так называемого "карабахского клана", а лицом протестов против действующей власти является местный архиерей Баграт Галстанян.

Все эти события безусловно связаны и Москва тратит на них не только время и внимание, но и деньги и другие ресурсы. Потому что считает, что десятки или даже сотни миллионов евро или долларов быстро окупятся, если победят пророссийские силы. Тот факт, что тогда проигрывают граждане Молдовы, Грузии и Армении, никого в Кремле не волнует.