Хакерские атаки и подвоз людей: как Россия препятствует выборам в Молдове

В Молдове 3 ноября проходит второй тур президентских выборов. Кишинев снова заявил, что Россия массированно вмешивается в выборы.

Советник по национальной безопасности действующего президента Молдовы Майи Санду заявил, что говорится об усилиях с высоким потенциалом искажения результатов голосования, пишет 24 Канал со ссылкой на Станислава Секриеру.

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Что говорят в Молдове о вмешательстве в выборы президента

Мы видим массовое вмешательство России в наш избирательный процесс, когда молдаване голосуют сегодня во втором туре президентских выборов – усилия с большим потенциалом исказить результат. Власти в состоянии повышенной готовности,

– заявил советник Санду.

Полиция Молдовы объяснила, что они зафиксировали организованный подвоз избирателей на участки для голосования.

"Есть обоснованные признаки организованной перевозки избирателей как за рубежом, так и на территории государства", – рассказали правоохранители.

Центральная избирательная комиссия Молдовы заявила, как пишет NewsMaker, что во время второго тура выборов ее информационные ресурсы подверглись нескольким атакам хакеров. Служба информации и безопасности рассказала комиссии об инцидентах.

"СИБ сообщил нам о нескольких инцидентах кибербезопасности, которые временно повлияли на доступность информационных ресурсов ЦИК. Мы стали объектом кибератаки DDOS, которая повлияла на работу сайтов", – заявили в ЦИК.

Там также объяснили, что в 6 избирательных участках, открытых в Румынии, Германии и Великобритании, поступили сообщения о минировании. После этого Майя Санду обратилась к гражданам.

"Дорогие молдаване из диаспоры, благодарю вас за вашу исключительную мобилизацию! Вы – необыкновенная сила! Воры боятся вас, поэтому они рассылают ложные сообщения о бомбах на нескольких избирательных участках. Не бойтесь. Продолжайте голосовать. Каждый честный голос спасает Молдову!" – сказала Санду.

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Кстати, по состоянию на 18:26 3 ноября явка во втором туре президентских выборов уже превысила явку в первом туре выборов. Так, на избирательных участках проголосовали уже 1 567 254, а в первом туре – 1 562 705 избирателей.