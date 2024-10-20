В Молдове проходит первый тур выборов президента и конституционный референдум по евроинтеграции. При этом отмечается необычно низкая явка на избирательных участках, предназначенных для приднестровских избирателей.

Об этом сообщает Европейская правда. Так, возле участков, открытых в школе города Варница, что обычно являются наиболее загруженными, и на которых на предыдущих выборах собиралась значительная очередь – сейчас свободно.

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На выборах зафиксирована необычно низкая явка

Четыре года назад, когда власти Приднестровья обеспечивали подвоз избирателей, им приходилось долго ждать, чтобы просто попасть на избирательный участок.

Избиратели, которые идут на выборы, отмечают чрезвычайно низкую явку.

Ранее проводили агитацию и организовывали людей для участия в голосовании. Теперь приходят только те, кто считает это своим гражданским долгом,

– рассказал один из избирателей, житель города Бендеры по имени Константин.

Он также подчеркнул свою поддержку европейского курса Молдовы.

Справка. Молдова – унитарная парламентская республика. В такой системе высшим представительным и законодательным органом страны является парламент, а президент, соответственно, не является главой исполнительной власти.

Напомним, что в соцсетях завирусились кадры, на которых гражданин Молдовы поставил на место российских солдат в оккупированном Приднестровье.