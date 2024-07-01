В Париже вспыхнули массовые протесты после успеха партии Ле Пен

Во Франции 30 июня состоялись досрочные парламентские выборы. После результатов экзитполов, которые свидетельствуют о победе ультраправой партии "Национальное объединение" Ле Пе, люди вышли на протест.

В Париже в ночь на 1 июля тысячи французов вышли на протест на площадь Республики. Стоит заметить, что писали о рекордной явке на выборах.

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Что известно о протестах в Париже против партии Ле Пен

Граждане Франции вышли на площадь Республики в Париже, которую считают историческим центром митингов и других массовых собраний.

Издание France 24 написало, что люди протестуют против успеха, который, по данным экзитполов, получает ультраправое "Национальное объединение" во главе с пророссийской Марин Ле Пен.

Журналисты издания сообщили, что большинство протестующих – молодые люди. Они скандировали лозунги вроде "фашисты вон".

Часть протестующих залезли на монумент в центре площади, откуда размахивали флагами Палестины и ЮАР, а также плакатами "против фашизма" и против "крайне правых". Несколько человек оставили на монументе надписи с помощью баллончика с краской,

– рассказало издание.

Журналистка поговорила с 18-летней протестующей, которая голосовала впервые. Француженка объяснила, что глубоко разочарована результатами выборов и "будет ходить от дома к дому", чтобы убедить людей проголосовать во 2 туре, иначе она закончит жить "во Франции, которая не является той Францией, в которой она надеялась жить".

Французы вышли на протест против партии Ле Пен: смотрите видео

СМИ также сообщали, что якобы полиция применяла слезоточивый газ, чтобы разогнать радикалов движения black bloc на протесте в Париже.

Люди в Париже протестуют против победы партии Ле Пен: смотрите видео

В то же время партия Эммануэля Макрона заявила, что снимет кандидатов, которые займут третьи места, чтобы увеличить шансы других кандидатов победить партию Марин Ле Пен во втором туре парламентских выборов.

В соответствии с нашими принципами и нашей позицией на всех предыдущих выборах, мы никогда не позволим "Национальному объединению" победить,

– заявил председатель левого альянса "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон.

Протесты в Париже вечером 30 июня: смотрите видео

Стоит заметить, что согласно данным экзитпола Ifop:

партия "Национальное объединение", которую возглавляет пророссийская Ле Пен, получила 34,2% голосов;

ультралевый "Новый народный фронт" – 29,1% голосов;

политсила президента Эммануэля Макрона на третьем месте – 21,5% голосов.

Прогнозируют, что по меньшей мере 37 ультраправых депутатов "Национального объединения" победили в первом туре выборов во Франции. То есть предполагают, что именно этих 37 кандидатов, включая Ле Пен, полностью выиграют выборы в своих избирательных округах, что даст им место в нижней палате парламента Франции – Национальном собрании.

Кстати, второй тур выборов запланирован на 7 июля 2024 года.