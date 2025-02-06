Этот год станет решающим для Молдовы

Новый год в Молдове начался со стартом важнейшего для страны политического сезона. Осенью будут проходить парламентские выборы, которые без преувеличения будут решать будущее страны. Либо проевропейские силы сформируют большинство и новое правительство, которое будет сохранять курс на европейскую интеграцию, либо произойдет реванш пророссийских сил с соответствующими последствиями.

Почему ситуация в Молдове важна для Украины

Риски второго сценария для интересов Украины трудно игнорировать. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Во-первых, Молдова выступает стратегическим союзником, который обеспечивает логистические маршруты поставки товаров в Украину и украинского экспорта в обратном направлении.

Во-вторых, на территории страны продолжает действовать своеобразный анклав с российскими военными и оружием, который будет оставаться потенциальной точкой новой эскалации пока конституционная власть страны не установит там собственный контроль.

В-третьих, лояльное к России правительство сможет легко создавать проблемы для Украины и толкнуть Молдову в перечень соседей, с которыми отношения Киева будут находиться в трудной фазе.

Именно поэтому украинское руководство вынуждено пристально следить за выборами в Молдове, чтобы знать как реагировать на все потенциальные сценарии, а наблюдать там есть за чем.

На фоне временного урегулирования энергетического кризиса в Приднестровье, который был искусственно спровоцирован российской стороной, чтобы, среди прочего, нанести удар по электоральным позициям действующей молдавской власти, в украинском информационном пространстве не всегда уделяют достаточно внимания возможным конфигурациям нового молдавского парламента. При этом, определенные тенденции следует наблюдать уже сейчас.

Без шансов для монобольшинства

Для президента Майи Санду последние годы складывалась относительно комфортная ситуация, ведь ее позиции успешно подкрепляла партия "PAS", которая единолично сформировала большинство и назначала правительство. Парламентские выборы 2025 года могут изменить эту тенденцию.

Для команды Санду будет сверхсложной задачей удержать демократическую политическую монополию и монолитность власти. С высокой вероятностью, получить 50% + 1 голос станет непосильным.

Такая ситуация означает, что придется искать партнеров для коалиции, а с этим могут возникнуть проблемы.

За время пребывания у власти, Санду централизовала вокруг себя проевропейский электорат. Это позволяло ей удерживать высокие рейтинги, но закрывало перспективы для создания других проевропейских сил на этом электоральном поле.

Альтернативные политические проекты под руководством Штефана Глигора и других прозападных политиков не "взлетели" и трудно ожидать их сногсшибательного успеха в 2025 году.

"PAS" попала в определенную политическую ловушку – удерживать весь электорат не удается (рейтинги партии даже ниже, чем у президента), а союзнических и мощных партий, которые бы привлекли на свою сторону избиратели, которые не поддерживают президентскую партию, но голосуют за ЕС – длительное время не было из-за нехватки конкуренции.

В прошлом году активизировалась новая политическая сила "MAN" во главе примара Кишинева Иона Чебана. Они зафиксировали свои претензии на проевропейский и центристский электорат. Их позиция и прямая поддержка движения в ЕС позволила уберечь Молдову от провала: хотя с минимальным перевесом, но курс на европейскую интеграцию победил на референдуме, несмотря на все попытки пророссийских сил сорвать голосование.

В результате начались дискуссии о возможном ситуативном союзе между политсилой Чебана и "PAS". Однако в последние месяцы между ними только обострялись политические конфликты.

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Альтернативная третья сила

Примар Кишинева решил не ждать стабилизации отношений с центральной властью и пошел на довольно решительный шаг. По разным социологическим данным, его партия проходила минимальный барьер в 5%, что было бы достаточно для пребывания в парламенте, но ставило бы вопрос об уровне влияния на переговоры о большинстве. Диктовать собственные условия Чебану было бы сложнее, даже если "PAS" пригласила бы его к переговорам.

Именно поэтому, примар решил повысить ставки. 31 января он объявил о создании политического блока в союзе с экс-кандидатом в президенты Александром Стояногло, экс-премьер-министром и лидером партии "ПРОМ" Ионом Кику и лидером политсилы "Гражданский конгресс" Марком Ткачуком.

Конечно, ключевыми в этом альянсе выступают именно Чебан и Стояногло.

Первый – второй раз переизбрался на пост руководителя столицы, где проживает ориентировочно три четверти всего населения Молдовы. Это позволяет позиционировать его как одного из наиболее перспективных политиков страны с возможными президентскими амбициями.

Второй – внутри страны опередил Санду в президентской кампании и проиграл только благодаря голосам диаспоры.

Указанная политическая сила, выбравшая себе название "Альтернатива", имеет возможность смело претендовать на центристский умеренный электорат. Это позволит не просто пройти в парламент, но и создаст возможности для опережения пока второй в опросах Партии социалистов, а при благоприятных обстоятельствах – навязать конкуренцию и "PAS".

Фактически, "Альтернатива" претендует на то, чтобы кардинально перевернуть политическую доску Молдовы, сорвав планы всем конкурентам. "PAS" окончательно потеряет возможность на получение монобольшинства, а пророссийские силы не смогут бороться за избирателей в электоральном "центре".

К тому же создание "Альтернативы" ставит под сомнение перспективы других политических сил, которые могли претендовать на то, чтобы стать альтернативой. В частности, "Наша партия" Ренато Усатого, который уже рассуждал о том, как и с кем он будет создавать коалицию, по факту может вообще остаться "за бортом" парламента нового созыва.

Ограниченные рамки для пророссийской оппозиции

Ожидаемо в Кремле делают ключевую ставку именно на парламентские выборы. Президентскую кампанию и референдум они уже проиграли. Ради реванша Россия пошла даже на жертву в виде многострадальных жителей Приднестровья, которые остались зимой без отопления из-за политических планов россиян. Однако ситуация выглядит не столь гарантированной для них.

Во-первых, использовав площадку и инфраструктуру Партии социалистов на выборах президента, Стояногло решил идти отдельно на парламентскую кампанию.

Лично для лидера партии Игоря Додона такой вариант показался лучшим, ведь его позиции внутри политсилы могли бы отойти на второй план. Однако для перспектив социалистов отсутствие Стояногло может сыграть злую шутку.

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Из-за возникновения "Альтернативы" социалистам станет почти невозможно бороться за центристских избирателей – тех, кто разочаровался в действующей власти, не делает выбора между ЕС и Россией, а ориентирован на внутренние экономические вопросы.

Что это значит? А то, что социалисты будут иметь очень ограниченное поле для маневра и рассчитывать исключительно на свой традиционный пророссийский электорат. Однако есть еще одна проблема. На этом же поле будет играть и Ирина Влах и другие политические проекты беглого олигарха Илана Шора, который будет искать возможности запустить собственную избирательную сеть.

Фактически, все пророссийские силы будут бороться в одной нише, но не с другими партиями, а между собой. К тому же Додон с Шором до сих пор конкурируют за кремлевскую благосклонность и провал на этих выборах может стать для них финальным поражением.

Конфигурация будущей парламентской коалиции

С высокой вероятностью может произойти ситуация, когда основу нового парламента будут формировать три политические силы: "PAS", "Альтернатива", "Партия социалистов". Есть шансы на то, что проходной барьер преодолеет какая-то политическая сила из пула Шора благодаря избирательной сети.

Создание еще одного проевропейского проекта во главе условных Виктора Парликова или Андриана Спину представляется реальным, но сложным для реализации, учитывая сжатые сроки по "раскрутке" этой партии.

Если не произойдет ничего кардинального, то судьба парламента и правительства будет решаться в треугольнике "PAS", "Альтернатива", "Партия социалистов" и здесь уже многое будет зависеть именно от позиции связки Чебана и Стояногло.

Они задекларировали, что базовый принцип их политического курса – европейская интеграция. Именно поэтому представляется логичным создание большинства из "PAS". Вопрос остается лишь в том, удастся ли обеим политсилам найти общий язык, поскольку "Альтернатива" претендует на высокий результат, который позволит им диктовать собственные условия. Вряд ли в "PAS" будут довольствоваться действовать "вторым номером".

Несмотря на частую критику, Ион Чебан, который ранее был в составе социалистов, системно играл в условном лагере проевропейских сил. Важно, чтобы такая тенденция продолжалась.

Создание "Альтернативы" уже вызвало шквал критики из-за наличия в блоке экс-коммуниста Марка Ткачука. Можно увидеть подозрения и относительно реальной позиции Стояногло и Иона Кику, но учитывая то, что в центре этого политического союза находится именно Ион Чебан, шансы на создание проевропейского большинства будут расти.

В худшем случае, если коалиция проевропейских сил не состоится, страна может погрузиться в политический кризис с досрочными выборами. Предупредить такой сценарий можно будет только в случае ситуативного союза "Альтернативы" или "PAS" с социалистами (во втором случае подобный прецедент уже имел место). Однако в таком случае российская сторона достигнет промежуточных целей и получит инструменты прямого влияния на деятельность нового большинства и правительства. Такой вариант развития событий станет наихудшим для Украины.