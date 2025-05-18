Выборы президента Польши: чего ожидать и какие есть риски для Украины

В Польше проходит первый тур президентских выборов. Если коротко: либо партия действующего премьера заберет себе все центры принятия решений и полный контроль за формированием политики страны или "Право и справедливость" возьмет реванш. Это приведет к обострению внутреннего противостояния между правительством и президентом в больших масштабах, чем сейчас – когда подходит к концу каденция Анджея Дуды.

Основные кандидаты на выборах президента Польши

Что происходит в Польше в день голосования, чего ожидать Украине и какие вызовы будут нести в себе угрозу – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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С приближением решающей даты все больше экспертов склонялись к мнению о проходе во второй тур кандидатов от "Гражданской платформы" и "ПиС" – Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого.

Радикальный представитель "Конфедерации" Славомир Менцен отчаянно прибегает к финальным попыткам опередить Кароля Навроцкого на условном правом электоральном поле, чтобы создать сенсацию и обойти фаворита от оппозиционных сил.

Команда Славомира Менцена активизировала кампанию на двух направлениях:

первый – прямые атаки против Кароля Навроцкого с целью перетянуть на свою сторону его избирателей;

второй – хаотично делать все возможное без особой логики, что теоретически может добавить ему голосов.

Если первый вектор – это внутренние разборки правых сил, то второй – имеет деструктивное значение для Украины.

Сам Славомир Менцен уже успел отличиться провокационным визитом во Львов, а на последнем этапе кампании отличились его коллеги: представители региональной ячейки "Конфедерации" выступили с инициативой блокировать пункт пропуска в Дорогуске (без результатов, поскольку местная власть не позволяет). В то же время депутаты партии в Сейме для провокации рассказывают о якобы наличии польских войск на территории Украины (министр обороны отрицает).

Несмотря на все, у Кароля Навроцкого остаются лучшие позиции получить второе место. Все идет ко второму туру, где судьбу будущего президента определит способность мобилизовать голоса конкурентов.

Какая ситуация у Навроцкого? По разным социологическим замерам, его поддержка колеблется на уровне 23 – 25%. Во втором туре он хотел бы привлечь на свою сторону избирателей Славомира Метцена, который претендует на 13 – 15% голосов.

Однако есть несколько проблемных аспектов.

Во-первых, активное противостояние между Навроцким и Менценом побуждает конфликт между последователями обоих политических лагерей. Странным шагом для амбиций политика "Конфедерации" будет выглядеть поддержка представителя "ПиС" во втором туре. Поэтому вряд ли такой сценарий будет. В противном случае он станет ошибкой Менцена.

Во-вторых, и без того молодое поколение "Конфедерации" выступает против "ПиС", поэтому банально проигнорирует второй тур выборов. Не стоит исключать и незначительного перетекания такого электората и к Рафалу Тшасковскому, как бы это не казалось парадоксальным.

Таким образом, во втором туре Навроцкому будет сложно рассчитывать на то, что условных 15% избирателей "Конфедерации" поддержит его. Вероятно к нему пойдут избиратели Кшиштофа Становского, частично Гжегожа Брауна, но они суммарно составят не более 5%.

В целом, ситуация для Навроцкого будет выглядеть не простой, поэтому в экспертной среде его рассматривают как аутсайдера второго тура.

Что касается Тшасковского – он остается ключевым претендентом на победу в первом туре и только условный "черный лебедь" может изменить положительные для него обстоятельства. Кандидат от "Гражданской платформы" рассчитывает на показатель в 33 – 35%, а вот на что стоит надеяться во втором?

В команде действующего городского головы Варшавы рассчитывают, что им удастся получить на менее 10% дополнительных голосов, а при благоприятных обстоятельствах и больше.

Электоральный ресурс, за который он будет бороться во втором туре значительно разнообразнее, чем правые избирателей Навроцкого. Сюда можно отнести и избирателей Шимона Головни, который несколько улучшил собственные позиции благодаря эффективному выступлению на дебатах и медиаактивности – 7 – 9% избирателей.

Стоит заметить, что спикер парламента и его партия "2050" в составе политического блока "Третья дорога" входят в коалицию, что будет способствовать выбору электората политика в пользу Тшасковского во втором туре.

Кроме того, стоит ожидать, что тогда активнее кандидата от "Гражданской платформы" будет поддерживать и вице-премьер – министр обороны и лидер другой партии из блока "Третьей дороги" – "PSL" – Владислав Косиняк-Камыш. Он пытается балансировать между обоими союзниками, но во втором туре сможет направлении агитировать за Тшасковского.

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Также есть возможность побороться и за голоса кандидатов левого политического лагеря Магдалены Беят и Андриана Зандберга – 6% и 4% соответственно. Их избирателям во втором туре лучше голосовать против консервативного Навроцкого, а потому часть электората отдаст голоса за Тшасковского.

Хотя шансы кандидата от "Гражданской платформы" кажутся лучшими, выборы в Румынии научили специалистов не спешить с выводами.

Основные вызовы для украинских интересов

Откровенно – победа Кароля Навроцкого будет нести в себе достаточно проблем. Как минимум, в Польше обострится противостояние между правительством и президентом, а любые политические дестабилизации в стане ключевого партнера – лишние.

В действующих условиях (с президентством Анджея Дуды) внутренняя политическая конкуренция не мешает Украине. У президента и министра иностранных дел Радослава Сикорского возникали споры относительно того, кто должен быть послом в Киеве, но это технические детали.

В стратегических вопросах Дуда выступал с проукраинских позиций – пользуясь дружескими отношениями с Владимиром Зеленским, а в других важных сферах – таких как армия – не препятствовал министру обороны из коалиционного правительства.

Навроцкий вел бы себя по-другому. Его президентство стало бы новым этапом эскалации с Дональдом Туском, а также начало бы подготовку к предстоящим парламентским выборам для обеспечения реванша "ПиС". По своему опыту мы знаем: как только в Польше начинаются избирательные кампании – тема Украины становится предметом для спекуляций.

Кроме того, трудно ожидать, что Навроцкий будет демонстрировать максимальную лояльность к Киеву: его предыдущий бэкграунд в Институте национальной памяти и жесткие заявления на время кампании – заставляют думать о другом.

Вспомнит он и справедливые, но критические в отношении него заявления президента Украины в ходе визита в Варшаву: тогда Зеленский осудил кандидата в президенты за провокационные призывы блокировать европейскую интеграцию Украины до решения вопроса "Волынской трагедии".

Другой вызов для украинских интересов – заметный рост антиукраинских настроений в среде правых сил. Даже в случае поражения на президентских выборах Славомир Менцен имеет амбиции развивать проект "Конфедерации" в статусе одного из лидеров. Значительная часть его избирателей – это молодежь, которая активно пользуется социальными сетями, где политик ведет кампанию. На следующих парламентских выборах их голоса могут иметь еще большее значение, чем сейчас, что будет способствовать улучшению результатов "Конфедерации".

Антиукраинская риторика легла в основу и Навроцкого, поскольку он ведет борьбу за радикальный электорат, косвенно способствуя усилению критических настроений по теме Украины.

Не лишним будет вспомнить и Гжегожа Брауна, который удерживает маргинальный электорат и поддержку на уровне 3%, срывая украинские флаги и совершая другие преступные действия.

Правые силы станут значительным вызовом для стратегического развития польско-украинских отношений, а президентская кампания указывает на эту тенденцию. Украинская дипломатия на всех уровнях обязана принимать во внимание опасную тенденцию.