Пропагандист Соловьев призвал ловить "предателей родины" прямо во время голосования

В России начались трехдневные выборы в Госдуму. Принять участие в голосовании могут и российские граждане, находящиеся за рубежом. Этот факт очень огорчил главного пропагандиста Кремля – Владимира Соловьева.

В эфире собственного шоу пропагандист не скрывал ярости по поводу того, что россияне, уехавшие за границу, тоже могут избирать депутатов в Госдуму.

Как Соловьев бушевал в прямом эфире?

Среди тех, кто будет голосовать в посольствах за рубежом, есть и те, кого в России объявили в розыск.

Соловьев заявил, что посольство якобы является "территорией России", а потому "всю эту шуршу" можно и нужно задерживать.

В то же время юридически на самом деле это не так: помещения дипломатических представительств остаются на территории государства пребывания, но обладают особым статусом неприкосновенности в соответствии с Венской конвенцией.

Соловьев призывает задерживать россиян за рубежом: смотрите видео

Напомним, в России 18 – 20 сентября проходят выборы в Госдуму и региональные парламенты.

Голосование продлится три дня, а первые участки уже открылись в отдаленных районах страны.

Еще до начала выборов независимые СМИ и правозащитники сообщали о давлении на наблюдателей, оппозиционных кандидатов и работников бюджетной сферы.

Глава российской ЦИК Элла Памфилова также предупредила о возможных проблемах с мобильной связью и передачей данных. Она заявила, что такие перебои не должны стать причиной для отмены голосования.

В то же время в России фактически отсутствует политическая конкуренция: парламентские партии поддерживают власть Владимира Путина и его войну против Украины.

По данным Института изучения войны, российские власти заранее создали условия для победы провластных сил.

Российский диктатор Владимир Путин назвал участие в выборах "обязанностью" граждан и "общим вкладом" в победу над Украиной.

В ISW отмечают, что Кремль может использовать результаты голосования для демонстрации якобы всенародной поддержки войны и оправдания дальнейших непопулярных решений.