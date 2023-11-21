Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что Украина не может ориентироваться исключительно на помощь партнеров. Однако она важна, потому что иначе не удастся обеспечить все потребности украинских военнослужащих.

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"Враг в дальнейшем будет использовать свое техническое и военное преимущество, чтобы получить территориальные достижения, потому что Путину до выборов очень нужны победы", – подчеркнул военный эксперт.

К чему готовиться Украине

После того, как наше государство отказалось от третьего в мире ядерного потенциала, страны Запада фактически получили "фору". По словам Селезнева, ее размер равен примерно двум триллионам долларов – эти средства страны коллективного Запада смогли сэкономить из-за решения Украины.

Сейчас пришло время платить по соответствующим счетам, потому что Будапештский меморандум не работает, поэтому нужно искать другие варианты компенсации,

– добавил военный эксперт.

Также следует дождаться "Рамштайна" и увидеть, какие решения примут. Потому что у Украины есть причины для волнения: враг накапливает ресурсы, увеличивает количество личного состава на ключевых для себя участках фронта. Это вызов, который мы должны преодолевать вместе с нашими партнерами, потому что в свое время они взяли на себя такое обязательство.

"Наши военные не только обеспечивают мир и спокойствие на территории Украины, но и таким образом защищают страны коллективного Запада, прежде всего страны европейского континента", – подчеркнул Селезнев.

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