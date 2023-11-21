Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що Україна не може орієнтуватися виключно на допомогу партнерів. Проте вона важлива, бо інакше не вдасться забезпечити всі потреби українських військовослужбовців.

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"Ворог надалі використовуватиме свою технічну та військову перевагу, щоб отримати територіальні здобутки, бо Путіну до виборів дуже потрібні перемоги", – акцентував військовий експерт.

До чого готуватись Україні

Після того, як наша держава відмовилась від третього у світі ядерного потенціалу, країни Заходу фактично отримали "фору". За словами Селезньова, її розмір дорівнює приблизно двом трильйонам доларів – ці кошти країни колективного Заходу змогли зекономити через рішення України.

Зараз прийшов час платити за відповідними рахунками, бо Будапештський меморандум не працює, тому треба шукати інші варіанти компенсації,

– додав військовий експерт.

Також варто дочекатися "Рамштайну" й побачити, які рішення ухвалять. Бо Україна має причини для хвилювання: ворог накопичує ресурси, збільшує кількість особового складу на ключових для себе ділянках фронту. Це виклик, який ми маємо долати разом з нашими партнерами, бо свого часу вони взяли на себе таке зобов'язання.

"Наші військові не тільки забезпечують мир та спокій на території України, але й в такий спосіб боронить країни колективного Заходу, насамперед країни європейського континенту", – наголосив Селезньов.

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