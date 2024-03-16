Заготовленные методички и критическое недоверие к Путину: хакеры взломали почту избирательного штаба на ВОТ

Хакеры смогли взломать почту избирательного штаба кандидата в президента России Владислава Даванкова на временно оккупированных территориях. В ней нашли заготовленные методички от Кремля, как надо отвечать на вопросы и общаться со СМИ.

Полученной информацией с 24 Каналом поделились источники. Важно, что даже сами оккупанты в переписке признают критически низкую явку на голосовании, поэтому результаты выборов готовят заранее.

К теме Выборы без выбора: что происходит на оккупированных территориях, где заставляют голосовать за Путина

Какую информацию удалось получить хакерам

Хакерам удалось взломать почту штаба Даванкова. Там нашли немало интересной информации, в том числе и заранее подготовленные методички, как надо отвечать на вопросы на избирательных участках.



Хакеры взломали почту штаба Даванкова / Скриншот предоставлен 24 Каналу

Получив доступ к почте, хакеры узнали, что и сами оккупанты признают – явка на выборы на временно оккупированных территориях (ВОТ) прогнозируется очень низкая. Поэтому политтехнолог Сергей Толмачев, который проводил соцопросы на ВОТ, решил предоставить свои "рекомендации" и прислал методичку, как отвечать на вопросы на избирательных участках и общаться с представителями СМИ.

Так, в Мелитополе провели опрос в начале февраля 2024 года и он продемонстрировал оккупантам реальное положение дел. Россияне пообщались с местными жителями и выяснили, что:

жизнь в Мелитополе за последний год изменилась в худшую сторону,

отсутствие работы и боевые действия в Запорожской области волнуют мелитопольцев больше всего.

Однако больше оккупантов интересовали ответы по выборам президента России, впрочем, и здесь они не получили утешительных ответов. Так, только 5% из 400 опрошенных людей доверяют Владимиру Путину. А вот что действительно напугало россиян, так это факт того, что Даванков имеет более высокую поддержку среди мелитопольцев, чем Путин. Также смутило оккупантов то, что почти 30% украинцев не собирались идти на выборы, а еще 35% – не смогли ответить на этот вопрос. Эту статистику в "отчете" даже выделили красным и призвали "особо обратить на это внимание".

Неутешительные результаты опроса для оккупантов на ВОТ / Фото предоставлены 24 Каналу

"Можем нарисовать Путину и 200%"

В Главном управлении разведки также сообщили, что на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей коллаборационисты вместе с военными и ФСБ обходят дома украинцев и разъясняют "за кого нужно голосовать". К таким действиям враг прибегает, ведь добровольно местные жители не участвуют в псевдовыборах.

При этом оккупанты отмечают, что могут "нарисовать" своему диктатору и более двухсот процентов поддержки, а результат "выборов Путина" будет неизменен. Вместе с тем, захватчики дают порабощенным жителям понять, что отказ поддержать Путина будет свидетельствовать об их антироссийской позиции,

– отметили в ГУР.

В разведке добавили, что оккупанты настолько боятся украинцев, что прибегают к различным действиям, чтобы не допустить провокаций. Так, на оккупированной Херсонщине российские захватчики накануне выборов провели фильтрационные мероприятия. Основным критерием выявления "нелояльных" украинцев было отсутствие паспорта России.

"Под давлением "избирательного" фарса продолжают находиться украинские предприниматели и педагоги на порабощенных землях. Одним в случае отказа "поддержать" Путина, оккупанты угрожают лишить права заниматься предпринимательством. Других – запугивают увольнением. К пенсионерам на ВОТ у кремлевских агентов другой "агитационный подход" – их пытаются заставить "проголосовать" подкупом и обманом о "лучшей жизни" и "социальных выплатах"", – сообщили в разведке.

Впрочем, несмотря на давление со стороны оккупантов и постоянные фильтрационные мероприятия, украинцы на оккупированных территориях не желают участвовать в псевдовыборах Путина. Большинство людей сопротивляется врагу, закрываясь в собственных домах.