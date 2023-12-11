Нельзя сказать, что Путин избрал удачный путь, стремясь сосредоточиться на войне своей кампании. Об этом 24 Каналу рассказала политическая аналитика и российская оппозиционерка Ольга Курносова, заметив, что победы, если их не будет, просто придумают.

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Для Путина не будет проблем

Владимир Путин в своей предвыборной кампании, вероятно, будет делать ставку на военные победы. Однако есть небольшой нюанс, ведь российская армия не имеет таких стратегических успехов на фронте, которые можно было преподнести как ту самую "победу".

Впрочем, выход из ситуации найдут.

Не главное взять что-нибудь, а сказать, что они взяли. Какую-то улицу они займут и скажут, что "взяли Авдеевку". Разве это впервые? Все то, что делает российская власть – ложь, вымысел и манипуляция,

– подчеркнула Ольга Курносова.

Не исключено, что Путин будет сосредоточен не только на теме военных "успехов" своей армии. Он также может рассказывать уже привычные бредни об "объединении братских народов" и что-то в этом духе.

"Прямая линия с Владимиром Путиным"

В этом году в России все же состоится "Прямая линия с Владимиром Путиным". Это телевизионная политическая программа, в которой российский президент отвечает на вопросы граждан.

Независимая российская социологическая организация "Левада-Центр" опросил россиян, чтобы узнать, какие вопросы хотят задать Путину 14 декабря. Да, большинство россиян интересует ход войны в Украине, 21% респондентов хотят спросить у Путина о завершениях и результатах так называемой "СВО".

8% опрошенных планируют спрашивать у российского диктатора о пенсиях, социальных программах и т.д.

"23 года Путин у власти до сих пор не налажена работа городских властей. Все до сих пор тянутся на "Прямую линию", чтобы лично бить лбом в пол и просить "царя" помочь. Люди даже не понимают, что это следствие 23-летнего правления", – добавила Курносова.

А 20% граждан даже не о чем спросить у Путина.

Обратите внимание! "Прямая линия" – это ежегодное событие. Однако в 2022 году Владимир Путин отменил ее проведение.

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