"Мертвые души" голосуют за Путина: в "Атеш" раскрыли, как Россия фальсифицирует результаты "выборов"

На временно оккупированных территориях Украины развернули схему фальсификации результатов псевдовыборов в Госдуму России. На этот раз они действуют по беспрецедентному плану, который решает сразу две проблемы россиян.

Об этом сообщает "АТЕШ".

Какую схему придумали оккупанты для "выборов"?

Командование 291-го мотострелкового полка на Запорожском направлении использует имена погибших военных, чтобы обеспечить нужное Кремлю количество голосов за "Единую Россию". Таким образом оккупанты могут одновременно скрывать реальные потери и создавать картину "стопроцентной поддержки" российских властей.

На оккупированных территориях так называемое "досрочное голосование" началось еще 29 августа. Под прикрытием псевдоизбирательной процедуры российские военные якобы получили негласные указания обеспечить определенное количество голосов за партию "Единая Россия".

Однако из-за значительных потерь российских военных реального количества личного состава может не хватить для выполнения установленной квоты. Командование полка в таком случае использует имена погибших военнослужащих.

По версии украинского партизанского движения, штабные офицеры намеренно задерживают оформление документов о гибели военных или об их статусе пропавших без вести. После этого их данные якобы используют для заполнения бюллетеней.

Штаб полка формирует пачки бюллетеней от имени погибших военных, после чего их сдают в Мелитополе, Бердянске и Токмаке.

Среди военных, чьи имена, по данным движения, могут использоваться таким образом, называют разведчика, солдата Замира Кажарова, командира танка, старшего сержанта Валентина Александрова, а также стрелка, ефрейтора Валерия Карпенко.

В партизанском движении отмечают, что пока родственники могут месяцами ждать информации о судьбе своих близких и причитающихся выплат, их имена якобы используют для фальсификации результатов голосования.

В то же время "АТЕШ" заявляет, что 291-й мотострелковый полк может быть далеко не единственным российским подразделением, где применяется подобная практика. По данным движения, установленные сверху нормы могут вынуждать командиров скрывать реальные потери и использовать списки погибших для нужной Кремлю статистики.

Напомним, недавно агенты движения "Атеш" уничтожили башену связи в районе поселка Жудерский Орловской области России. В результате диверсии российские военные лишились стабильного сигнала для управления беспилотниками на этом направлении.