Трехдневное голосование, электронная система, голосование на придомовых территориях, на скамейках и капотах машин. Наблюдателей не допускают на избирательные участки, бюллетени рвут и топчут, а на временно оккупированных украинских территориях все происходит фактически под дулами автоматов. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Зачем Путину весь этот цирк, если результат известен заранее?

Потому что ему сейчас нужна не Дума.

Ему нужна легитимация того, что он собирается делать дальше.

Путин пытается продать россиянам картинку: у вас есть выборы, вы сами проголосовали, вы сами поддержали эту власть. А значит, поддержали и войну.

И вот здесь начинается самое опасное.

Эти выборы могут стать индульгенцией на дальнейшую мобилизацию. Кремль нарисует нужный результат, покажет очередные цифры поддержки "Единой России" и скажет: народ с нами. Народ поддерживает партию. Народ поддерживает войну. Значит, народ готов и дальше за нее платить. И уже не только деньгами.

Вопрос для Путина сейчас в том, сколько еще россиян можно отправить на фронт. Готовы ли они терпеть дефицит, подорожавшие продукты, падение уровня жизни? Готовы ли смотреть на все большее количество гробов? И главное – готовы ли они сами идти умирать за его имперские амбиции?

Потому что старая модель уже дает сбой. Деньги по контракту еще работают, но все хуже и хуже. Людей забирают из тюрем, СИЗО, с работы. Российской армии нужно не просто компенсировать огромные потери – Кремль думает о формировании новых подразделений, бригад и дивизий.

Именно поэтому Путину так нужна картинка всенародной поддержки.

Неважно, как россияне проголосуют на самом деле. Голоса можно украсть, цифры – подделать, неудобных наблюдателей – не пустить. В системе, где нет реальной оппозиции, политической конкуренции и безопасности для тех, кто думает иначе, выборы давно перестали быть выборами.

Это ритуал.

Ритуал, после которого Кремль сможет сказать: вы сами нам это позволили.

И поэтому эти бутафорские выборы важны не тем, кто попадет в Госдуму. Расклад сил там вряд ли изменится.

Важно то, что Путин попытается сделать после них.

Ведь нарисованный сегодня бюллетень завтра может превратиться в вполне реальную мобилизационную повестку.