В России заявили о "массированной кибератаке" на избирательную систему в Москве

Система онлайн-голосования в Москве подверглась "серьезной кибератаке". Однако ситуация остается под контролем.

Об этом сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.

Что известно о кибератаке на избирательную систему Москвы?

По словам Памфиловой, атаки продолжаются, но их успешно отражают.

В Московском горизбиркоме признали проблемы в работе электронного голосования в Москве и списали их на "атаки противника".

Председатель Мосизбиркома Ольга Кириллова заявила, что 18 сентября фиксировались "локальные сбои", которые якобы не повлияли на ход голосования.

По ее словам, специалисты связывают сбои с атаками противника.

Накануне на московских участках происходили массовые сбои терминалов электронного голосования. Коллегии участковых избирательных комиссий не могли их перезагрузить, а устройства выдавали ошибку "Избиратель не найден".

Напомним, россияне уже начали голосовать на трехдневных парламентских выборах.

Корреспондент Sky News в Москве Айвор Беннетт отмечает, что выборы должны продемонстрировать единство и стабильность в стране.

В то же время кандидатов, выступающих против войны, в большинстве своем не допустили к выборам. Поэтому победа партии Владимира Путина "Единая Россия" фактически не вызывает сомнений.

По оценке Института изучения войны, Кремль стремится использовать выборы, чтобы продемонстрировать якобы широкую поддержку войны против Украины. Владимир Путин назвал голосование "обязанностью" граждан и "общим вкладом" в победу над Украиной.

ISW отмечает, что Кремль может представить результаты выборов в качестве доказательства поддержки своей политики и обоснования дальнейших непопулярных решений, в частности новых волн мобилизации.