Политическая элита в России имеет ряд предосторожностей, которые могут испортить все планы, связанные с выборами Подробнее о них это 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.
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Страхи русской верхушки
В Кремле активно готовятся к выборам. Владимиру Путину пытаются создать как можно лучше образ в глазах граждан, пытаясь как-то "замять" тот факт, что власть у диктатора сохраняется уже более 25 лет.
Система работает на то, чтобы сохранялась эта конструкция, существующая в России. Однако насколько она соответствует реальности – это другой вопрос. Не все так гладко для российской власти, она это хорошо понимает и очень боится, что появится некий "Пригожин 2.0",
– заметил Иван Усс.
Страхом Кремля является не просто появление "второго Пригожина", но и то, что он доведет то дело, которое сам Евгений Пригожин покинул на полпути. Ведь эта остановка мятежа в буквальном смысле стоила ему жизни.
"Если появится человек, который захочет это повторить, сомнительно, что будет останавливаться. Соответственно, это может привести к значительным изменениям. Пока это лишь теория, но это не означает, что основы для такой теории нет", –подчеркнул Усс.
Россияне, кажется, и сами не против нового мятежа. Однако его претворение в жизнь – сложная задача. Так что остается только надеяться на внутренний раскол в России, который приведет к серьезным последствиям.
Путин готовится к выборам: как это сказывается на фронте
- Главной составляющей предвыборной кампании Путина должны стать ощутимые сдвиги на фронте. Ранее диктатор предписывал военным захватить Авдеевку до 14 декабря – когда проходила его итоговая пресс-конференция. Далее срок сместился к Новому году. Однако оккупанты не смогли достичь и этого. Путин надеется, что до выборов 15 – 17 марта россияне покажут хоть какую-то "победу".
- Поскольку дела с Авдеевкой продвигаются сложно, в планах россиян активизация наступательных действий на отдельных участках фронта В Главном управлении разведки сообщили, что военно-политическое руководство Украины известно об этих намерениях врага, к ним готовятся. В то же время, если и эти наступательные операции будут провальными, российская пропаганда будет пытаться распространять очередное ИПСО и придумывать "победы".
- Заметим, что враждебная пропаганда действует не только на самих россиян. Ее также широко распространяют на временно оккупированных территориях Украины. В частности, российская ЦИК решила провести выборы в Херсонской области, Запорожье, так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в Крыму.