Політична еліта в Росії має низку пересторог, які можуть зіпсувати усі плани, пов'язані з виборами. Детальніше про них це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Читайте також У нас є кілька опцій: ексклюзивне інтерв'ю з Подоляком про "таємні перемовини"

Страхи російської верхівки

У Кремлі активно готуються до виборів. Владіміру Путіну намагаються створити якомога кращий образ в очах громадян, намагаючись якось "зам'яти" той факт, що влада у диктатора зберігається вже більш як 25 років.

Система працює на те, щоб зберігалася оця конструкція, яка існує в Росії. Проте наскільки вона відповідає реальності – це інше питання. Не все так гладко для російської влади, вона це добре розуміє і дуже боїться, що з'явиться якийсь "Пригожин 2.0",

– зауважив Іван Ус.

Страхом Кремля є не просто поява "другого Пригожина", але й те, що він доведе ту справу, яку сам Євгеній Пригожин покинув на пів дороги. Адже оця зупинка пригожинського заколоту у буквальному сенсі коштувала йому життя.

"Якщо з'явиться людина, яка захоче це повторити, сумнівно, що зупинятиметься. Відповідно це може призвести до значних змін. Поки це лише теорія, але це не означає, що підґрунтя для такої теорії немає", – наголосив Ус.

Росіяни, здається, і самі не проти нового заколоту. Однак його втілення у життя – складне завдання. Тож залишається тільки сподіватися на внутрішній розкол у Росії, який призведе до серйозних наслідків.

Путін готується до виборів: як це позначається на фронті