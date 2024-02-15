Вячеслав Володин призвал всех ценить Путина и обязательного голосовать за него на весенних выборах. По его словам, россиянам нужно объединиться вокруг него.
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Как Володин Путину угождал
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на заседании выдал очередной отборный абсурд. Он заявил, что якобы американцы завидуют России из-за того, что у нее такой "хороший" президент. По его словам, в США все только и пишут, как им нравится Путин.
В Америке они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет! Он у нас! А у них Байден. Видите, наказание им,
– доказывал Володин.
Российский политик пытался убедить всех, что будущее России только с Путиным, потому что только так страна "будет развиваться" и "будет сильной". И вообще – Запад только завидует России, как у нее все хорошо. Конечно, санкции и низкий уровень жизни – это прекрасный повод для зависти.
В речи Володин снова начал настаивать, что россияне должны ценить созданную "обстановку гласности, состязательности, конкуренции". Особенно интересно звучат эти пункты ввиду того, что сам спикер призвал игнорировать других кандидатов в президенты и голосовать только за Путина. Конечно, еще много эпитетов касалось именно нынешнего российского президента – и очевидно, что и следующего.
Выборы Путина в России
- Выборы в России должны состояться 15 – 17 марта. В то же время уже очевидно, что закончится все очередным переизбранием Путина. В случае победы в выборах 2024 года он будет занимать пост главы государства до 2030 года. Поправки, что вносили в Конституцию в 2020 году "обнулили" его предыдущие президентские сроки.
- К предвыборной гонке не допустили никаких оппозиционных кандидатов. ЦИК не зарегистрировал даже "оппозиционера" Бориса Надеждина, который якобы выступает за прекращение войны в Украине. Собранные за него подписи внезапно признали недействительными.
- Конечно, на фоне предстоящих выборов Путин хочет достичь хоть каких-то успехов в войне против Украины, поэтому ставит дедлайны на "победы". Оккупанты будут пытаться захватить как можно больше территории, однако вряд ли им это получится – ведь до этого их темпы продвижения были низкими.