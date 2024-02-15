Вячеслав Володин призвал всех ценить Путина и обязательного голосовать за него на весенних выборах. По его словам, россиянам нужно объединиться вокруг него.

Смотрите также Игра в надежду: какая судьба может постигнуть Надеждина, которого не допустили к "выборам" в России

Как Володин Путину угождал

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на заседании выдал очередной отборный абсурд. Он заявил, что якобы американцы завидуют России из-за того, что у нее такой "хороший" президент. По его словам, в США все только и пишут, как им нравится Путин.

В Америке они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет! Он у нас! А у них Байден. Видите, наказание им,

– доказывал Володин.

Российский политик пытался убедить всех, что будущее России только с Путиным, потому что только так страна "будет развиваться" и "будет сильной". И вообще – Запад только завидует России, как у нее все хорошо. Конечно, санкции и низкий уровень жизни – это прекрасный повод для зависти.

В речи Володин снова начал настаивать, что россияне должны ценить созданную "обстановку гласности, состязательности, конкуренции". Особенно интересно звучат эти пункты ввиду того, что сам спикер призвал игнорировать других кандидатов в президенты и голосовать только за Путина. Конечно, еще много эпитетов касалось именно нынешнего российского президента – и очевидно, что и следующего.

Выборы Путина в России