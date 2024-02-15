В'ячеслав Володін закликав всіх цінувати Путіна і обов'язкового голосувати за нього на весняних виборах. За його словами, росіянам потрібно об'єднатися навколо нього.

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Як Володін Путіну догоджав

Спікер Державної думи В'ячеслав Володін на засіданні видав черговий відбірний абсурд. Він заявив, що нібито американці заздрять Росії через те, що в неї такий "хороший" президент. За його словами, в США всі тільки й пишуть, як їм подобається Путін.

В Америці вони хотіли б, щоб у них президентом був Путін. Але у них немає! Він у нас! А в них Байден. Бачите, покарання їм,

– доводив Володін.

Російський політик намагався переконати всіх, що майбутнє Росії тільки з Путіним, бо тільки так країна "буде розвиватися" і "буде сильною". І взагалі – Захід тільки заздрить Росії, як в неї все добре. Звісно, санкції та низький рівень життя – це чудовий привід для заздрості.

У промові Володін знову почав наполягати, що росіяни повинні цінувати створену "обстановку гласності, змагальності, конкуренції". Особливо цікаво звучать ці пункти зважаючи на те, що сам спікер закликав ігнорувати інших кандидатів у президенти і голосувати лише за Путіна. Звісно, ще багато епітетів стосувалося саме нинішнього російського президента – і очевидно, що і наступного.

Вибори Путіна у Росії