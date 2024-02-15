В'ячеслав Володін закликав всіх цінувати Путіна і обов'язкового голосувати за нього на весняних виборах. За його словами, росіянам потрібно об'єднатися навколо нього.
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Як Володін Путіну догоджав
Спікер Державної думи В'ячеслав Володін на засіданні видав черговий відбірний абсурд. Він заявив, що нібито американці заздрять Росії через те, що в неї такий "хороший" президент. За його словами, в США всі тільки й пишуть, як їм подобається Путін.
В Америці вони хотіли б, щоб у них президентом був Путін. Але у них немає! Він у нас! А в них Байден. Бачите, покарання їм,
– доводив Володін.
Російський політик намагався переконати всіх, що майбутнє Росії тільки з Путіним, бо тільки так країна "буде розвиватися" і "буде сильною". І взагалі – Захід тільки заздрить Росії, як в неї все добре. Звісно, санкції та низький рівень життя – це чудовий привід для заздрості.
У промові Володін знову почав наполягати, що росіяни повинні цінувати створену "обстановку гласності, змагальності, конкуренції". Особливо цікаво звучать ці пункти зважаючи на те, що сам спікер закликав ігнорувати інших кандидатів у президенти і голосувати лише за Путіна. Звісно, ще багато епітетів стосувалося саме нинішнього російського президента – і очевидно, що і наступного.
Вибори Путіна у Росії
- Вибори в Росії мають відбутися 15 – 17 березня. Водночас вже очевидно, що закінчиться все черговим переобранням Путіна. У разі перемоги у виборах 2024 року він обійматиме посаду глави держави до 2030 року. Поправки, що вносили до Конституції в 2020 році "обнулили" його попередні президентські терміни.
- До передвиборчих перегонів не допустили жодних опозиційних кандидатів. ЦВК не зареєструвало навіть "опозиціонера" Бориса Надєждіна, який буцімто виступає за припинення війни в Україні. Зібрані за нього підписи раптово визнали недійсними.
- Звісно, на тлі майбутніх виборів Путін хоче досягти хоч якихось успіхів у війні проти України, тому ставить дедлайни на "перемоги". Окупанти намагатимуться захопити якнайбільше території, однак навряд чи їм це вийде – адже до цього їх темпи просування були низькими.