На выборах соревновались более 10 тысяч кандидатов от 31 партии и альянса, а также 19 организаций национальных меньшинств. По данным опроса, лидировал ультраправый "Альянс за единство румын", а Социал-демократическая партия занимала второе место, передает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Какие результаты экзитпола

По данным СМИ, явка на парламентских выборах превысила 52 процента.

Экзитпол, проведенный CURS до 21:00, показал, что Социал-демократическая партия (PSD) получает 25 процентов голосов, а ультраправый "Альянс за единство румын" (AUR) – 19 процентов в обеих палатах парламента.

На третьем месте – либеральный "Союз сохранения Румынии" (USR) с 15 процентами голосов. Почти столько же набирает "Национальная либеральная партия" (PNL).

По 5% получают "SOS Румыния", "Партии молодых людей" (POT) и консервативный "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR).

В то же время этот экзитпол не учитывает голоса диаспоры. По результатам 5 процентов протоколов, в диаспоре побеждает USR. Результаты почтового голосования показывают, что в Сенате USR и PSD имеют одинаковый процент – 30,77. В Палате депутатов на первом месте PSD, а за ней USR.

Если ни одна из партий не наберет большинство мест, нужно будет создавать коалицию. Та партия, которая получит больше всего голосов, вероятно, выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра.

Напомним, что 8 декабря состоится второй тур президентских выборов в Румынии. В нем будет соревноваться лидер USR Елена Ласкони против ультраправого кандидата Келина Джорджеску, которого считают пророссийским политиком.