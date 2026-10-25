Студенты против Вучича: в Сербии проходят самые непредсказуемые парламентские выборы

25 октября в Сербии проходят досрочные парламентские выборы. Студенты пытаются отстранить от власти Александара Вучича, который возглавляет страну с 2014 года.

Об этом сообщает Reuters.

Как проходят выборы в парламент Сербии?

В день выборов на участках по всей стране образовались длинные очереди.

По данным социологической службы CeSID, к 9:00 проголосовали 12% избирателей. Это более чем вдвое превышает показатель за аналогичное время на выборах 2023 года. Сам Вучич простоял в очереди почти два часа.

Избирательные участки работают с 7:00 до 20:00. Проголосовать могут почти 6,5 миллиона граждан Сербии. Для этого открыли более 8 тысяч участков. Еще чуть больше 100 тысяч сербов зарегистрировались для голосования за рубежом.

В выборах участвуют 18 политических списков, однако главная борьба разворачивается между правящей Сербской прогрессивной партией Александра Вучича, которого выдвинули в премьер-министры, и "Студенческим списком", который поддерживает молодежь.

Студенты выдвинули 250 кандидатов. Среди них – преподаватели университетов, актеры и фермеры. Их предвыборную кампанию возглавляет кардиолог Илия Срданович.

Главные обещания студенческого движения – борьба с коррупцией и улучшение образования.

В то же время его представители пока мало говорят о планах в области внешней политики.

Вучич остается серьезным соперником. Часть сербов поддерживает его, поскольку считает, что при его правлении страна развивалась: строились новые дороги, железные дороги, школы и больницы.

Вучич также обещал повысить пенсии и зарплаты государственным служащим, увеличить финансирование медицины и поддержать молодые семьи.

Во внешней политике он стремится поддерживать отношения с Китаем и Россией, не отказываясь при этом от перспективы вступления Сербии в Евросоюз.

Накануне выборов рейтинги двух главных соперников были почти одинаковыми, поэтому предсказать результат голосования сложно.

Опрос Ipsos, обнародованный 22 октября, показал, что партию Вучича готовы поддержать 47% избирателей, а студенческое движение – 40%. Однако другие исследования прогнозировали победу студентов.

Почему студенты выступили против Вучича?

Студенческие протесты стали крупнейшими в Сербии за последние десятилетия. Они начались после трагедии в ноябре 2023 года, когда в городе Нови-Сад обрушился навес железнодорожного вокзала. Тогда погибли 16 человек.

Студенты обвинили власти в коррупции и потребовали ответственности за трагедию. Впоследствии их поддержала значительная часть общества.

Правозащитники и активисты заявляют, что после начала демонстраций власти усилили давление на оппонентов.

Сам Вучич и его партия отрицают обвинения в коррупции, репрессиях и слежке за политическими противниками.

Экс-президент также утверждает, что студенческое движение финансируют иностранные агенты из Хорватии и Черногории. Студенты отвергают эти заявления.

После голосования Вучич заявил, что признает результаты выборов независимо от того, кто победит. "Если мы проиграем, то признаем волю избирателей. Если победим, никто не сможет отнять у нас победу", – сказал он.