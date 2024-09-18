Риторика соратников Трампа всегда противоречила позиции других западных лидеров. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, объяснив, что Трамп выступает за то, чтобы договариваться со страной-агрессором.

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Какова на самом деле позиция республиканцев

Стоит вспомнить слова вице-премьер-министр Канады Христи Фриланд, которая в начале полномасштабной войны заявила, что в истории мира было лишь несколько моментов четкой борьбы добра и зла. Оборона Киева является одним из примеров, когда всем четко понятно, где зло, а где добро.

Однако в США некоторые политики продвигают другие тезисы. Главная причина этого – выборы, которые состоятся уже 5 ноября. Республиканская партия сейчас находится в оппозиции, поэтому вынуждена высказывать противоположные демократам заявления.

Если демократы помогают Украине, то республиканцы это критикуют. Но если демократы выделяют недостаточно помощи – республиканцы против. Действующая администрация устанавливает ограничения на нанесение ударов по России. Тогда Дональд Трамп говорит, что не надо приказывать, куда можно бить, а куда нет,

– рассказал Иван Ус.

Можем смоделировать ситуацию, если Джо Байден или Камала Харрис предложат Украине согласиться на переговоры. Вполне вероятно, что на следующий день Трамп выйдет с заявлением, что Россия – это агрессор, а во Второй мировой войне никто даже не думал договариваться с Гитлером.

"Все это элементы выборов, внутриполитическая кухня. До 5 ноября мы в заложниках этой внутриполитической борьбы", – подытожил Иван Ус.