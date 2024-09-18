Риторика соратників Трампа завжди суперечила позиції інших західних лідерів. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, пояснивши, що Трамп виступає за те, щоб домовлятися з країною-агресоркою.

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Якою насправді є позиція республіканців

Варто згадати слова віцепрем'єр-міністр Канади Христі Фріланд, яка на початку повномасштабної війни заявила, що в історії світу було лише декілька моментів чіткої боротьби добра та зла. Оборона Києва є одним із прикладів, коли всім чітко зрозуміло, де зло, а де добро.

Проте у США деякі політики просувають інші тези. Головна причина цього – вибори, які відбудуться вже 5 листопада. Республіканська партія зараз перебуває в опозиції, тому змушена висловлювати протилежні до демократів заяви.

Якщо демократи допомагають Україні, то республіканці це критикують. Але якщо демократи виділяють недостатньо допомоги – республіканці проти. Чинна адміністрація встановлює обмеження на завдання ударів по Росії. Тоді Дональд Трамп каже, що не треба наказувати, куди можна бити, а куди ні,

– розповів Іван Ус.

Можемо змоделювати ситуацію, якщо Джо Байден чи Камала Гарріс запропонують Україні погодитись на переговори. Цілком ймовірно, що наступного дня Трамп вийде з заявою, що Росія – це агресор, а в Другій світовій війні ніхто навіть не думав домовлятися з Гітлером.

"Тому все це елементи виборів, внутрішньополітична кухня. До 5 листопада ми в заручниках цієї внутрішньополітичної боротьби", – підсумував Іван Ус.