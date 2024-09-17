Генсек вважає, що вердикт щодо далекобійних ударів вглиб російської території буде залежати від рішень окремих союзників України. Таку думку Єнс Столтенберг висловив в інтерв'ю LBC.

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Генсек підтримав дискусії щодо дозволу Україні атакувати Росію

Глава НАТО зауважив, що у питанні дозволу Україні використовувати ракети великої дальності по Росії важлива комунікація між країнами.

Ці рішення повинні приймати окремі союзники, але важливо, щоб ми тісно консультувалися з цих питань, як ми це робимо,

– заявив Столтенберг.

До слова, у неділю, 15 вересня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що тривають переговори зі США та союзниками щодо використання ракет Storm Shadow по Росії. Так, нещодавні переговори президент США Джо Байдена та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера Столтенберг підтримав.

"Я вітаю ці події та ці рішення", – сказав він.

Але при цьому глава НАТО наголосив, що на війні немає "безризикових варіантів".

Ми маємо повномасштабну війну в Європі, розв'язану Москвою. У війні немає безризикових варіантів. Але я продовжую вважати, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента Путіна в Україні,

– заявив генсек.