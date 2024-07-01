Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отметил в разговоре с 24 Каналом, что на этих дебатах Байден и Трамп достаточно много внимания уделили Украине. В то же время особой конкретики в их высказываниях не было.

Смотрите также Битва двух дедов и паника демократов: что Трамп и Байден сказали об Украине и войне на дебатах

Может использовать войну в Украине

Украине, по его мнению, нужно работать с обоими кандидатами. Более того, можем находить "точки соприкосновения" также и с Дональдом Трампом.

Когда он делает хвалебные заявления о России и Владимире Путине, то нужно помнить, что во времена своего президентства Трамп начал "крестовый поход" против Китая.

Трамп считает Китай главным геополитическим врагом Соединенных Штатов. В этом смысле война России против Украины – это для него возможность надавить на Китай как можно сильнее. Как известно, Пекин помогает российской экономике не упасть и является по меньшей мере "спонсором" российского вторжения,

– подчеркнул он.

В России же почему-то считают, что Трамп является "спасением" для нее. Россияне надеются, что с ним можно будет договориться об окончании войны без участия Украины и поставить Киев перед фактом.

Однако главная опасность для России в непредсказуемости Трампа, потому что никто не понимает, что он решит в конце концов,

– заметил Леонов.

Трамп может давить на Россию, чтобы она действовала вместе с Соединенными Штатами против Китая. Однако Москва не пойдет на это по объективным причинам. Россия сейчас находится на втором месте в мире после КНДР по зависимости от Китая.

Кремль не может сам выбирать, что говорить. Путин может пообещать, но потом, как всегда, обманет,

– предположил он.

Для Китая был бы более выгодным на посту президента США Байден, поскольку он предлагает хоть какие-то правила и он понятен. А непредсказуемый Трамп, по словам Александра Леонова, является очень агрессивным и может начать против Китая новые торговые войны.