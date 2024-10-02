Кандидаты в вице-президенты США провели теледебаты: они выступили за поддержку союзников

Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолз и Джей Ди Вэнс провели 1 октября теледебаты. В своих речах они наотрез раскритиковали подходы к внешней политике друг друга.

В то же время они оба сошлись во мнении, что поддержка союзников является важной и необходимой. О чем говорили кандидаты в вице-президенты США, передает 24 Канал.

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Какие заявления сделал Тим Уолз на теледебатах

Тим Уолз в своей речи раскритиковал Трампа и Республиканцев.

Мир увидел на дебатах несколько недель назад: почти 80-летний Дональд Трамп, который только и говорит о размерах толпы – это не то, что нам нужно сейчас. Но дело не только в этом. Те, кто был ближе всего к Трампу, понимают, насколько он опасен, когда мир находится в такой опасности,

– сказал Уолз.

Также кандидат в вице-президенты от демократов вспомнил, что глава предыдущей администрации Белого дома Джон Келли отзывался о Дональде Трампе как наиболее несовершенном человеке, которого его приходилось когда-либо встречать. А также о том, что оба руководителя Минобороны времен Трампа и его советники по нацбезопасности предупреждали, что он не должен даже приближаться к Белому дому.

Тим Уолз также напомнил заявление самого Вэнса, который когда-то говорил, что Трамп непригоден для высшей должности страны. Этим самым он подчеркнул способность команды Харрис защитить США и их союзников.

"Со стороны вице-президента Харрис мы увидели стабильное лидерство. Мы наблюдаем стабильность, способную привлечь коалиции, объединить их, понимая, что наши союзники важны" – сказал Уолз.

Что сказал на теледебатах Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс в своей речи сказал, что в свое время Дональд Трамп как президент обеспечил стабильность в мире, "сделав это путем установления эффективного сдерживания".

Республиканец Вэнс также обвинил команду Байдена и Харрис в том, что она способствовала поступлению денег в Иран, который сейчас их использует для покупки и производства оружия.

В своем выступлении Вэнс заявил, что Израиль имеет право на ответ Ирану.

Это зависит от Израиля, что им делать, чтобы сохранить свою страну в безопасности. И мы должны поддерживать наших союзников, где бы они ни были, когда они борются с язычниками,

– сказал кандидат-республиканец.