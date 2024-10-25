До выборов менее 2 недель: у кого больше шансов стать новым президентом США

Выборы в Соединенных Штатах состоятся уже 5 ноября. Интрига там действительно невероятная.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что нынешние выборы в США являются чрезвычайно конкурентными. Тут видно очень простую историю. В демократическом обществе чрезвычайно сложно определить, кто будет победителем. Здесь все определяют именно избиратели. В автократиях все по-другому.

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У кого сейчас преимущество – у Трампа или Харрис

Как отметил Давидюк, в последнее время было много разной социологии и от демократических, и от республиканских источников. Пока кажется, что Трамп и Харрис буквально идут "ноздря в ноздрю". У них такая себе боевая ничья, но победитель будет один. Даже в шатких штатах они идут рядом.

Но, знаете, это немного такая "формирующая" социология. Вот могут спросить что-то такое. А кого видите лучшим президентом с точки зрения абортов? Тогда скажут, что Харрис. Кто-то может спросить. А кто лучший президент с точки зрения защиты границы? Тогда скажут, что Трамп,

– рассказал Давидюк.

Сейчас и демократы, и республиканцы вкладывают огромные ресурсы в свою победу. Будет интересно глянуть, чем все закончится.

Понятно, что для Украины ставки тут просто заоблачные. Но нужно готовиться не к фамилиям, а к работе с Белым домом в целом. Независимо от того, кто победит на выборах. Есть еще и параллельный трек с Байденом.

Чуть менее чем две недели до выборов. А Байден еще 70 дней будет в Белом доме. Этим также нужно воспользоваться. Надо работать над приглашением в НАТО,

– отметил Давидюк.