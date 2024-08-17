Такое мнение 24 Каналу высказал член Республиканской партии Борис Пинкус, заметив, что шаткое положение Трампа обусловливают его разговоры о прошлом. Также представителю республиканцев нужно обратить меньше внимания на свою оппонентку.

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Что уничтожает шансы Трампа на президентство

По словам члена Республиканской партии, положение Трампа шаткое, уверенности в том, что он выиграет президентские выборы нет. Трамп и Камала Харрис сейчас имеют по 50% голосов, представительница Демократической партии становится все популярнее.

Трамп должен перестать говорить о своем прошлом, вместо этого сосредоточиться на разговорах о настоящем и будущем. Он должен перестать говорить о своей конкурентке Харрис, о ее цвете кожи, этнической принадлежности.

Надо говорить конкретно, чем, как и когда ты собираешься менять жизнь американцев,

– подчеркнул Пинкус.

Также стоит загадать интервью, которое Трамп дал Илону Маску по двум причинам: Маск основатель платформы Х (бывший Twitter), а также является одним из спонсоров избирательной кампании республиканцев. Кроме того, на платформе Х нет цензуры и Трамп мог говорить все открыто.

Я понимаю, почему Трамп не раскрывает свои карты. Однако я жду, когда он будет открыто говорить то, что он думает и планирует,

– отметил член Республиканской партии.