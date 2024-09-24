Россия пытается достичь победы Трампа на выборах с помощью ИИ-контента, – разведка США

Россия сгенерировала много контента на основе искусственного интеллекта, чтобы влиять на президентские выборы в США. Российского контента значительно больше, чем от любого другого иностранного государства.

Россия вкладывает много усилий, чтобы повлиять на поддержку Дональда Трампа в США, говорится в статье Reuters.

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Россия понимает, как работают выборы в США

Сотрудник Управления директора национальной разведки (ODNI) на условиях анонимности прокомментировал журналистам использование Искусственного интеллекта Россией и другими странами для влияния на выборы в США.

По его словам, контент на основе ИИ, который создает Москва, свидетельствует о масштабных усилиях продвижения кандидатуры бывшего Трампа и очернения вице-президента Харрис и Демократической партии, в частности с помощью теорий заговора.

Представитель ODNI отметил, что Москва генерирует больше всего такого контента по сравнению с другими государствами. Он также отметил, что Россия гораздо более опытный игрок, который лучше понимает, как работают выборы в США и какие цели следует выбирать.

На вопрос о том, каким образом Россия распространяет контент, созданный с помощью ИИ, чиновник указал на заявление Министерства юстиции от 9 июля о прекращении предполагаемой операции, которую поддерживает Москва. Тогда Кремль использовал аккаунты в социальных сетях с усовершенствованными функциями искусственного интеллекта для распространения контент в США и других странах.

Также россияне срежиссировали видео, в котором женщина утверждает, что стала жертвой автомобильной аварии, в которой Харрис скрылась с места преступления. Его активно рекламировали в соцсетях.

Однако видео было срежиссировано, а не создано с помощью ИИ. На прошлой неделе Microsoft заявила, что по результатам расследования компании е видео является результатом тайной российской операции по дезинформации.

Напомним, что выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.