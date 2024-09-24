Росія вкладає багато зусиль, щоб вплинути на підтримку Дональда Трампа у США, мовиться у статті Reuters.

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Росія розуміє, як працюють вибори у США

Співробітник Управління директора національної розвідки (ODNI) на умовах анонімності прокоментував журналістам використання Штучного інтелекту Росією та іншими країнами для впливу на вибори у США.

За його словами, контент на основі ШІ, який створює Москва, свідчить про масштабні зусилля просування кандидатури колишнього Трампа та очорнення віцепрезидента Гарріс і Демократичної партії, зокрема за допомогою теорій змови.

Представник ODNI зазначив, що Москва генерує найбільше такого контенту у порівнянні з іншими державами. Він також зауважив, що Росія набагато досвідченіший гравець, який краще розуміє, як працюють вибори в США і які цілі слід обирати.

На питання про те, яким чином Росія поширює контент, створений за допомогою ШІ, чиновник вказав на заяву Міністерства юстиції від 9 липня про припинення передбачуваної операції, яку підтримує Москва. Тоді Кремль використовував акаунти в соціальних мережах з удосконаленими функціями штучного інтелекту для поширення контент у США та інших країнах.

Також росіяни зрежисували відео, в якому жінка стверджує, що стала жертвою автомобільної аварії, в якій Харріс втекла з місця злочину. Його активно рекламували у соцмережах.

Однак відео було зрежисоване, а не створене за допомогою ШІ. Минулого тижня Microsoft заявила, що за результатами розслідування компанії е відео є результатом таємної російської операції з дезінформації.

Нагадаємо, що вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року.