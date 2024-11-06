Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Дональд Трамп выигрывает в ключевом штате Пенсильвания

Прогноз CNN свидетельствует, что Трамп одерживает победу в Пенсильвании. Таким образом кандидат от республиканцев получает 19 голосов ее выборщиков.

Во время президентских выборов 2020 года в штате выиграл кандидат от демократов Джо Байден, получив преимущество в 80 тысяч голосов.

В 2016 году Трамп стал первым республиканцем, который выиграл в Пенсильвании со времен Джорджа Буша-младшего в 1988 году.

В CNN отмечают, что Пенсильвания является важнейшим полем битвы на выборах 2024 года. Кандидаты в президенты сделали голоса избирателей штата центральным элементом своего пути к победе.

Заметим, что подсчет голосов еще продолжается. 24 Канал ведет текстовую онлайн-трансляцию и оперативно информирует о ходе выборов президента США. Присоединяйтесь, чтобы первыми узнать, кто возглавит страну – Дональд Трамп или Камала Харрис.