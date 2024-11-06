Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Дональд Трамп виграє у ключовому штаті Пенсильванія

Прогноз CNN свідчить, що Трамп здобуває перемогу в Пенсильванії. Таким чином кандидат від республіканців отримує 19 голосів її виборників.

Під час президентських виборів 2020 року у штаті виграв кандидат від демократів Джо Байден, отримавши перевагу у 80 тисяч голосів.

У 2016 році Трамп став першим республіканцем, який виграв у Пенсильванії з часів Джорджа Буша-молодшого у 1988 році.

У CNN зазначають, що Пенсильванія є найважливішим полем битви на виборах 2024 року. Кандидати у президенти зробили голоси виборців штату центральним елементом свого шляху до перемоги.

Зауважимо, що підрахунок голосів ще триває. 24 Канал веде текстову онлайн-трансляцію та оперативно інформує про перебіг виборів президента США. Доєднуйтеся, аби першими дізнатися, хто очолить країну – Дональд Трамп чи Камала Гарріс.