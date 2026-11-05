В Белом доме заявили, что демократы не смогут свести на нет "достижения" Трампа

Во вторник, 3 ноября, в США прошли промежуточные выборы, на которых Республиканская партия потерпела сокрушительное поражение. На этом фоне Белый дом обнародовал заявление о невозможности отменить решение президента США Дональда Трампа.

В администрации заверили, что все попытки оппонентов взять реванш закончатся очередным провалом. Официальное сообщение появилось на сайте Белого дома.

Что заявили в Белом доме?

После завершения промежуточных выборов в Конгресс США в администрации президента отреагировали на поражение республиканцев. Они заверили, что любые попытки оппонентов "обесценить" работу власти будут тщетными.

Каждый раз, когда радикальные левые, фейковые новости и профессиональные паникеры писали некролог президенту Трампу, они ошибались. И на этот раз они снова ошибутся,

– говорится в заявлении.

В Вашингтоне отметили, что демократы будут пытаться отменить все "достижения" Дональда Трампа. В Белом доме убеждены, что оппоненты не добьются успеха.

Среди главных результатов работы действующей администрации в официальном заявлении выделили безопасность государственных границ и окончательное прекращение политики DEI. Также в список включили достижение энергетической независимости США и программы защиты детей.

Представители президента отвергли также вероятность юридического или парламентского давления, в частности возможные процедуры отстранения от должности.

Попытки его импичмента, отмены его политики или сведения на нет достижений его администрации постигнет то же, что и предыдущие попытки радикальных левых: провал. Президент Трамп никогда не прекратит борьбу,

– подытожили в сообщении.

Напомним, Республиканская партия потеряла большинство в обеих палатах Конгресса США по итогам промежуточных выборов. Сам Дональд Трамп заявил, что не считает поражение однопартийцев личным ударом, и пригрозил ветировать любые нежелательные законодательные инициативы оппонентов.