У Білому домі заявили, що демократи не зможуть перекреслити "здобутки" Трампа

В адміністрації запевнили, що всі спроби реваншу опонентів завершаться черговим провалом. Офіційне повідомлення з'явилося на сайті Білого дому.

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Що заявили у Білому домі?

Після завершення проміжних виборів до Конгресу США в адміністрації президента відреагували на поразку республіканців. Вони запевнили, що будь-які зусилля опонентів "знецінити" роботу влади будуть марними.

Щоразу, коли радикальні ліві, фейкові новини та професійні панікери писали некролог президенту Трампу, вони помилялися. І цього разу вони знову помиляться– йдеться в заяві.

У Вашингтоні зазначили, що демократи будуть намагатись скасувати всі "досягнення" Дональда Трампа. В Білому домі переконані, що опоненти не матимуть успіху.

Серед головних результатів роботи чинної адміністрації в офіційній заяві виокремили безпеку державних кордонів та остаточне припинення політики DEI. Також до списку внесли досягнення енергетичної незалежності США та програми захисту дітей.

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Представники президента відкинули також імовірність юридичного чи парламентського тиску, зокрема можливі процедури відсторонення від посади.

Спроби його імпічменту, скасувати його політику або звести нанівець здобутки його адміністрації спіткає та сама доля, що й попередні спроби радикальних лівих: провал. Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу– підсумували в повідомленні.

Нагадаємо, Республіканська партія втратила більшість в обох палатах Конгресу США за підсумками проміжних виборів. Сам Дональд Трамп заявив, що не вважає поразку однопартійців особистим ударом, та пригрозив ветувати будь-які небажані законодавчі ініціативи опонентів.