Договоренности Дональда Трампа с Россией, переговоры о прекращении войны и удары Украины по российским НПЗ могут существенно повлиять на дальнейший ход войны. В то же время страны Балтии готовятся к новым угрозам со стороны Кремля, выходящим за рамки боевых действий.

Полковник литовской армии в отставке и экс-глава военной разведки Евросоюза Гинтарас Багдонас в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, чего Трамп стремится достичь в отношениях с Россией, почему Владимир Путин не согласится на энергетическое перемирие и как украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам влияют на российскую военную экономику. Также эксперт рассказал, как страны Балтии готовятся к гибридным угрозам.

"Дизельное соглашение" Трампа с Россией и его последствия

Согласно последним данным, президент Трамп решил заключить соглашение с Россией о закупке 3 миллионов тонн российского дизельного топлива. Также известно, что США отменяют санкции на российский дизель, поскольку без этого не могут его покупать, поэтому Минфин США официально приостановил санкции на экспорт российского дизеля до 7 апреля. Как вы реагируете на это соглашение именно во время переговоров между Украиной и США в Майами?

Первая мысль была, что это, возможно, фейк, но, к сожалению, это не так. Это реальность. Господин Трамп руководствуется краткосрочными целями – предстоящими парламентскими выборами в Соединенных Штатах 7 ноября.

К сожалению, вместо того чтобы помогать Украине остановить войну на условиях вашей страны и всего демократического мира, он, напротив, поддерживает российскую экономику. Это факт.

Более того: он поощряет Москву, Кремль, Путина продолжать войну и укреплять военный потенциал, поскольку минеральные ресурсы являются основным источником доходов для российского бюджета, который равен бюджету на войну.

Вдобавок к этому мы усугубляем нестабильность, и война может выйти за пределы Украины, поскольку Путин и его ближайшее окружение неоднократно заявляли, чего они хотят добиться. И последнее: решение Трампа сделать исключение, отменить санкции – это подрыв единства.

Это может разрушить единство с европейскими странами и среди людей; это сеет недоверие к международному порядку, который и без того нарушен и пошатнулся. Но все же у нас есть надежда, и особенно для малых и средних стран важно поддерживать и восстанавливать международный порядок, основанный на международном праве и укрепленный международными организациями и альянсами. Это единственная сила, на которую мы можем полагаться, строя наше будущее. Итак, это очень плохо.

С другой стороны, я вижу, что этот объем дизельного топлива – лишь на очень короткий срок, и на самом деле Трамп не получит желаемого результата. Это манипуляция американскими гражданами, потому что цена может в краткосрочной перспективе повлиять на стоимость дизеля или вообще топлива на рынке Соединенных Штатов.

В долгосрочной перспективе это не даст никакого эффекта, потому что тот же дизель или нефтепродукты, которые сейчас отправляются, например, на бразильский рынок, теперь будут направлены в Соединенные Штаты. Я просто хочу, чтобы Украина продолжала наносить дальнобойные удары по территории России, снижая российский потенциал, в частности в сфере добычи нефти.

Как, по вашему мнению, это может повлиять на переговоры? Ведь об этом соглашении было объявлено еще до какого-либо энергетического перемирия.

Это, безусловно, окажет негативное влияние. Президенту вашей страны будет очень трудно оставаться на той позиции, которой требует ситуация, потому что, как мы видим, американская сторона снова делает то, о чем уже говорилось.

Приоритет Трампа – это не мир в Украине, а восстановление собственной популярности или своей партии на предстоящих выборах. Это повлияет на переговоры, потому что, к сожалению, Трамп встает на сторону России. Возможно, на короткий срок, но так и есть.

К сожалению, у меня нет никаких хороших новостей по этому поводу, и моя оценка очень плохая, но мы должны полагаться на единство Европы, единство европейских стран, поддерживающих Украину. Потому что вы, украинцы, жертвуете жизнями ради нас и даете нам время подготовиться к возможному неблагоприятному будущему на европейском континенте.

Полное интервью с Гинтарасом Багдонасом: смотрите видео

Возможно ли энергетическое перемирие с Путиным?

Может ли Путин согласиться на энергетическое перемирие перед зимой, несмотря на усиление российских ударов и нежелание Кремля прекратить огонь?

Сейчас я этого не вижу, потому что с самого начала, когда возможность прекращения огня была на повестке дня, начиная с начала президентства господина Трампа, я всегда утверждал, что со стороны Кремля нет никаких признаков соглашения о прекращении огня. Давайте посмотрим на Путина: его отрицания очень четкие. Они хотят сломить вашу нацию, ваше государство. И он повторяет это каждый раз – он и его команда.

Поэтому есть только один вариант, при котором он согласится – и, возможно, не он, а его преемники, – если российская военная экономика будет сломлена, серьезно сломлена. К сожалению, у России немало ресурсов, и у нее есть определенная устойчивость этого российского шовинизма, милитаризованного общества, психологической готовности.

Довольно много россиян поддерживают кремлевскую пропаганду внутри страны, и я не вижу никаких изменений в политике Кремля. В долгосрочной перспективе, возможно, но мы должны быть едины в поддержке вашей страны, плюс строгие санкции, экономические, даже блокада – другого пути просто нет.

Отметим, что 11 октября Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией, заявив, что обе стороны согласились прекратить удары по энергетическим объектам. В то же время Россия уже нарушала подобные договоренности ранее, продолжая атаки на украинскую энергетику. Украина же предлагает более широкое перемирие, которое предусматривает прекращение ударов также по критической, гражданской инфраструктуре и объектам морского экспорта.

Я все еще надеюсь, что через некоторое время, возможно, после 7 ноября, ситуация может измениться под влиянием новой конъюнктуры в вашингтонской политике, обусловленной выборами. Но посмотрим, к сожалению, это довольно долгий срок – три или четыре недели, и это будет сложно, прежде всего, на политической арене.

Единственная надежда – на то, что ваши солдаты делают сейчас в этой известной операции "Вивальди" и не только, и на поддержку вашего народа. Я время от времени бываю в Украине, вижу, общаюсь, у меня много друзей и знакомых, и я вижу несокрушимый дух большинства ваших людей.

Это то, чему мы учимся, стараемся взять лучшее и сделать лучшее, и вы уже не просто потребитель безопасности, вы – поставщик безопасности. Я думаю, для меня это так же очевидно, как и для многих литовцев, пожалуй, и в странах Балтии, и в моем регионе, и, к сожалению, не везде, как мы видим по ту сторону Атлантики.

Могут ли удары Украины по российским НПЗ и дизельной инфраструктуре стать рычагом влияния на Путина и помешать России поставлять дизельное топливо в США, несмотря на угрозы Трампа?

Я вижу, что Путин использует ситуацию, чтобы разрушить сплоченность, чтобы продолжать делать это среди соседних народов, среди европейцев и американцев. И, конечно, пытаясь прекратить поддержку вашей страны.

Это, пожалуй, самая вероятная главная цель. И мы знаем, что экспорт нефтепродуктов, и особенно дизельного топлива, в России регулируется, у них есть ограниченное количество продуктов для экспорта.

Поэтому Кремль и заявляет об этой проблеме. Но прежде всего, пожалуй, он приложит все усилия, чтобы манипулировать всеми нами, всеми нашими политическими лидерами, особенно американцами. Что он успешно, мы должны признать, делает.

Гибридные атаки против стран Балтии и ответ НАТО

Как вы оцениваете угрозу, которую Россия представляет для стран Балтии и Литвы? Может ли Владимир Путин попытаться совершить нападение, вторжение, как это обсуждалось между директором ЦРУ Джоном Ретклиффом и представителями российской разведки? Считаете ли вы это предупреждение от ЦРУ реальной угрозой?

На самом деле, если мы возьмем все эти гибридные действия, даже если они могут включать кинетические атаки. Если мы сравним эти действия против стран Балтии, включая Литву и другие европейские страны, то, по-видимому, они предпринимают гораздо больше в других странах, особенно в Германии, Польше, Румынии, даже во Франции, Дании и других северных странах. И эта тенденция продолжается с 2022 года в еще большем масштабе.

Что касается инструментализации миграции. Во-первых, это непосредственно организовано режимом Лукашенко, но, конечно, мы видим, что это поддерживается Россией, российскими спецслужбами. Это продолжается уже, пожалуй, четыре–пять лет, с тех пор как Лукашенко незаконно захватил власть после выборов 2020 года.

Мы довольно успешно построили стену со множеством датчиков, технически оснащенную. И мы значительно сократили количество случаев вторжений. Но эта тенденция сохраняется, особенно в нашей северной соседней стране, Латвии. Два дня назад даже произошла ситуация, когда невооруженный человек напал на латвийского пограничника.

Мы поддерживаем Литву, и пограничные войска, а также эстонские пограничные подразделения сейчас также развернуты в Латвии, чтобы усилить их. Но это лишь один из способов, с помощью которых Россия пытается обострить ситуацию.

Большинство наших экспертов и политиков в Литве понимают ситуацию, мы оцениваем ее как попытку России создать политический кризис в наших странах. Посеять недоверие к НАТО среди людей, в обществе, чтобы в конечном итоге создать хаос. И конечная цель, конечно, – прекратить поддержку вашей страны.

У нас даже было несколько покушений: на одного гражданина Литвы и другого гражданина России, получившего политическое убежище здесь, в Литве. Сейчас в Вильнюсе идет суд. Это напрямую связано с их поддержкой и их позицией против Кремля.

Есть сотни таких случаев. У нас были случаи подавления сигнала GPS вдоль границы, попытки перерезать кабели, подводную инфраструктуру. У нас достаточно плотные связи через Балтийское море со странами Севера: электрические кабели, интернет-кабели, другая газовая инфраструктура и т. д.

Было несколько таких случаев, некоторые даже увенчались успехом в северной части, вблизи Эстонии, но из-за этих попыток на повестку дня была вынесена 4-я статья НАТО, и, как следствие, была начата военная операция "Балтийский центр", которая сейчас проводится в Балтийском море. В этой сфере сейчас их количество сократилось, потому что было оказано противодействие.

Важно, что когда на наши страны совершаются нападения, они должны прибегать к решительным действиям, ведь существует сдерживание через отказ и сдерживание через наказание. Совсем недавно, когда Дания подверглась атаке с использованием гибридных элементов, она очень решительно и смело объявила, что увеличит военную поддержку Украины. Это хороший пример того, как мы должны действовать.

До недавнего времени многие страны предпочитали молчать. Даже я сам помню, как давал интервью некоторым западным журналистам, и когда я начинал говорить о необходимости наказать Россию, отвечать действиями, быть проактивными, а не реактивными, реакция собеседника была: "подождите, это эскалация".

Нет, наоборот, это деэскалация. Эскалация происходит тогда, когда мы лишь наблюдаем за событиями, выражая обеспокоенность, или ничего не делаем. Вот это и есть эскалация, и, к сожалению, не все еще понимают поведение Кремля.

Я думаю, что в странах Балтии и, в целом, в Скандинавии мы более или менее выстраиваем правильную стратегию противодействия действиям России. Россия пытается распространять фейковые новости и дезинформацию в нашем обществе. Одна из них – что НАТО коварно и не защитит вас, и именно поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы не воспринимать этот дезинформационный нарратив всерьез.

Когда речь идет о гибридных действиях, здесь возникает проблема, ведь у НАТО не так много инструментов для этого. Альянс может реагировать в основном военной силой, за некоторыми исключениями. Но общаться через политические заявления – это, собственно, и все.

НАТО – это наши страны и наши столицы. И когда дело доходит до гибридных действий и противодействия, именно наши страны должны первыми реагировать на атаки России, какими бы они ни были. А уже потом привлекать НАТО.

Все ли еще вы доверяете Соединенным Штатам как ключевому союзнику? И считаете ли вы, что правительства стран Балтии, литовское правительство, все еще могут рассчитывать на поддержку США в случае вторжения или прямого нападения на балтийские страны?

Мы должны различать и должны быть реалистами. Проблема в том, что, к сожалению, европейские страны, европейские союзники до сих пор не располагают возможностями, необходимыми для эффективного противодействия российским угрозам. И мы должны полагаться на поддержку Соединенных Штатов, даже помогая американцам изменить их взгляды.

У меня много друзей в Соединенных Штатах благодаря моим предыдущим назначениям, и я знаю, что это демократическая страна, но, к сожалению, текущие события очень неблагоприятны для всех нас. Я верю в демократию и, в целом, будучи оптимистом, в долгосрочной перспективе я думаю, что ход событий изменится, и американский народ изменит эти тенденции.

Есть определенные хорошие новости: Соединенные Штаты решили передислоцировать войска в нашу страну, а также в Эстонию и страны Балтии в целом, и в Польшу. В ближайшие недели, даже в ближайшие месяцы, мы примем несколько батальонов механизированных и инженерных подразделений.

Даже сам президент Соединенных Штатов высказал мнение, что рассматривает возможность создания постоянной военной базы в нашей стране. На протяжении многих лет европейские страны прилагали недостаточно усилий для развития военного и оборонного потенциала, и нам действительно не хватает многих из них.

Во-первых, разведка, особенно в космической сфере. Также потенциал для нанесения дальних ударов и логистические возможности по-прежнему неэффективны, это занимает довольно много времени, хотя среди европейских союзников по НАТО наблюдается положительная динамика.

Большинство европейских стран выделяют значительные ресурсы на наращивание оборонного потенциала. Однако, по моей очень приблизительной оценке, потребуется не менее 5 лет, чтобы стать равноправным партнером и союзником для американских друзей. Итак, европейцам и Канаде нужно время, и, к сожалению, это довольно сложный период.

По моему мнению, как бывшего офицера разведки, я также скажу, что мы не должны недооценивать Россию. Россия тоже учится, и совершенно очевидно, что она адаптируется к требованиям современной войны, как мы видим по событиям в Украине.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.